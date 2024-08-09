Зачем американцы во Вьетнаме носили на касках игральные карты

В американских фильмах о войне во Вьетнаме можно часто увидеть на касках солдат игральные карты. Чаще всего это были пиковые тузы, но попадались и другие масти. Обычно использовали обычные карты из покерных колод, но иногда их рисовали на металле краской. Что значило это необычное украшение для американских солдат?

Всем известно, что в окопах не бывает атеистов. Вы нигде не встретите столько верующих и просто суеверных людей, как в зоне активных боевых действий. Именно предрассудки и заставляли американцев украшать каски покерными картами и просто нарисованными мастями.

Успех в карточной игре во многом зависит от удачи. Касается это и войны, где даже самый искусный и дисциплинированный воин не застрахован от шальной пули или снаряда. Поэтому в США игральные карты с давних пор считались символами удачи и везения. Нужно сказать, что война во Вьетнаме — это не первый театр военных действий, где были замечены карточные талисманы.

Впервые карты начали использовать для магической защиты от смерти и ранения еще в Первую мировую войну. Карточные масти наносили не только на каски, но и на самолеты, автомобили, корабли, подводные лодки и прочую военную технику.

Сначала этим «баловались» американцы и близкие им по духу англичане, затем моду переняли французы и немцы. Позднее игральные карты появлялись и на бортах самолетов во Вторую мировую, нередко рядом с женщинами фривольного вида.

По идее неуставная мода должна была пресекаться, но в армии США на подобные вещи смотрели сквозь пальцы. Командование считало, что такие талисманы повышают воинский дух, а это было уже неплохо. Во время не слишком удачной для американцев вьетнамской кампании бойцы были не очень мотивированы, поэтому использовались самые необычные средства. В воинских подразделениях даже начали специально распространять карточные колоды, в том числе с неприличными изображениями.

Но была еще одна причина, заставляющая использовать игральные карты, а точнее, пикового туза. Кто-то придумал, что «чарли» (вьетнамские партизаны), панически боятся игральных карт. Якобы азартные игры претят их коммунистической идеологии. Поэтому иногда американские летчики разбрасывали над позициями врага тысячи пиковых тузов, чем страшно удивляли вьетнамцев.

Никакого страха перед игральными картами отважные бойцы из джунглей не испытывали, поэтому суть карточных «бомбардировок» понять не могли. Дело в том, что в восточной культуре карты никогда не играли большой роли, в отличие от европейской и американской.