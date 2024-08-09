Материнский инстинкт? Сова взяла под опеку утенка

Чужих детей не бывает: похоже, это утверждение касается не только людей, но и животных. Во Флориде сова взяла под опеку маленького утенка и заботится о нем, как о родном птенце. Необычную парочку заметила фотограф-натуралист, которая гуляла в заповеднике, вместе со своим супругом. Снимок опекунши и ее воспитанника мигом облетел все соцсети.

Лори Вольф запечатлела крутую парочку в Джупитере, штат Флорида. Сова взяла под опеку утенка и воспитывает его, как собственного птенца. Сначала фотограф подумала, что сова вскармливает своего детеныша, но, присмотревшись, увидела под крылом мудрой обитательницы леса мирно дремлющего утенка.

Вольф была потрясена увиденным. Она беспокоилась, что хищная птица может съесть птенца, поэтому связалась с орнитологом, которая подтвердила, что это вполне вероятно. Чтобы защитить утенка, работники заповедника предложили забрать его, если фотограф сможет его поймать. Когда Лори и ее супруг попытались унести утенка, он спокойно выпрыгнул из коробки и направился в сторону пруда. После этого миссис Вольф его больше не видела.

На своей странице в фейсбуке фотограф написала, что в коробке утенок начал звать своих родителей и, наверное, они услышали друг друга, потому что птенец выпрыгнул из коробки, перелетел через изгородь и направился в сторону соседского пруда, где обитают много диких птиц.

Три-четыре недели тому назад Лори и ее супруг видели дикую утку и другую птицу, которая вытащила из коробки что-то и полетела в сторону лесной чащи. Женщина считает, что утка отложила яйцо в картонку, а сова его украла. Это тоже очень странно, потому что дикие утки, обычно, никогда не откладывают яйца в чужие гнезда.

Пример необычной опеки хищницы-совы над маленьким утенком, которым она с удовольствием могла бы пообедать, удивляет. Внезапно пробудившийся материнский инстинкт подарил птенцу шанс на жизнь.