Как советский офицер спас Ким Чен Ына

Северная Корея всегда не давала покоя капиталистическим странам. В Вашингтоне с момента событий на Корейском полуострове вынашивали планы по ликвидации неподконтрольного правительства. В зоне риска оказался Ким Ир Сен, дед Ким Чен Ына, которого чудом от смерти спас советский офицер.

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Точный бросок

КНДР, поддерживаемая Советским Союзом и Китаем, многое переняла у «старших товарищей» – например, отмечать все государственные праздники грандиозными парадами. Один из них состоялся 1 марта 1946 года в Пхеньяне. Торжество было посвящено первой годовщине антияпонского восстания. Его в качестве почётных гостей посетили советские офицеры, которые оказывали соседнему государству военную помощь. Они вместе с первыми лицами Северной Кореи находились на трибуне.

В какой-то момент из шеренги демонстрантов в Ким Ир Сена полетела боевая граната. Её бросили настолько точно, что при взрыве страна запросто оказалась бы без правящей верхушки. Не растерялся лейтенант советской армии Яков Тихонович Новиченко. Офицер на лету поймал гранату и отвёл руку за бетонную колонну. Раздался взрыв, в результате которого военному оторвало кисть. Сам Новиченко остался жив, а из присутствующих больше никто не пострадал.

Так советский боец стал народным героем в КНДР, ведь он спас самого Ким Ир Сена. Умерли они, кстати, в одном году – 1994.

Ответная мера

Данный инцидент повлёк за собой череду «ответок». В 1967 году в КНДР был организован специальный «отряд 124» для ликвидации руководителя Южной Кореи Пак Чон Хи. В январе следующего года диверсанты в форме южнокорейских солдат перешли границу и углубились на территорию врага. При переправе через реку им встретились местные лесорубы. Согласно всем законам тайных операций от случайных свидетелей следовало избавляться, но северокорейцы проявили слабость – вспомнили, что когда-то они были одной нацией.

Неблагодарные лесорубы сдали «гостей» полицейским, а те установили за диверсантами слежку. В итоге осуществить задуманное им не удалось. В Сеуле была подготовлена засада. 28 киллеров из КНДР были уничтожены, двое оказались в плену, а один пропал без вести. Но без боя диверсанты не сдались. В неравном бою они ликвидировали 66 человек.