Какие пять грехов верующиие совершают каждый день

Большинство людей не думаю о том, что они грешат. Понимание этого и своей слабости перед страстями и пороками — основа христианской жизни. Священнослужитель Русской православной церкви Иван Снегирев напомнил, что некоторые явления хоть и кажутся незначительными, но могут иметь равный смысл со смертными грехами.

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По его словам, копить обиды, испытывать зависть к успеху других, обижаться и критиковать без дела — все это примеры ежедневных грехов, которые люди не замечают. Они уделяют большее внимание материальным и низкодуховным ценностям — деньгам, власти, имиджу, — тогда как внутренний мир остается забытым в повседневной жизни. Все это, по мнению Снегирева, приводит к потере смысла жизни и отвлечению от истины.

Праведный христианин понимает свою греховность и постоянно борется с ней, стремясь к «Царствию Божиему». Это требует постоянного самосовершенствования, прощения и отказа от зависти, обид и критики, сообщает ИО «Кулик».

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