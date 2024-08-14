Почему большевики обязались выплатить Германии 245,5 тонны золота

Три месяца назад мы отметили очередной День Победы Красной армии и советского народа над фашистской Германией и ее союзниками в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. На следующий год будет юбилейный (восьмидесятый) День Победы.

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В многовековой истории России было много побед русского оружия над внешними врагами; были иногда и поражения, но их было намного меньше. Одна из последних громких и масштабных побед России – в войне с Наполеоном в 1812-1814 гг. По сути, это была победа русского оружия в войне мировой, поскольку армия Наполеона представляла собой «двунадесять языков» (кроме французов также немцы, австрияки, итальянцы, поляки, испанцы и др.).

После войны с Наполеоном Российская империя таких крупных побед уже не одерживала. Наоборот, было несколько крупных поражений.

Я имею в виду результаты трех войн – Крымской (1853-1856), русско-японской (1904-1905) и Первой мировой (1914-1918). При достаточно больших отличиях указанных войн у них имеются и весьма значимые сходства. Все они протекали по похожему сценарию:

1. Тяжелое для России начало (в силу неожиданности войны и нашей к ней неподготовленности).

2. Постепенное восстановление позиций, перехват Россией инициативы у противника и ожидание скорой победы;

3. Быстрое завершение войны с негативным для России результатом.

Более конкретно покажу это по каждой из трех указанных войн.

Крымская война. В ней нашими противниками были Англия, Франция, Турция. А также Сардинское королевство. Ряд европейских стран формально соблюдали нейтралитет, но неформально были на стороне англо-французских агрессоров. Театром боевых действий были не только Крым и Черном море, но также Балтика, Камчатка и даже Курилы. Некоторые историки называют Крымскую войну «мировой» (называя ее иногда «нулевой мировой» - как предшествующей первой мировой войне 1914-1918 гг.).

Война для нас была тяжелой, потери людские и материальные были большими. Но ситуация потихоньку выравнивалась.

Снабжение армии улучшалось, свежие силы подтягивались. Император Николай I был настроен на победу. Но вот неожиданно он уходит из жизни (официальная версия – смерть от гриппа и пневмонии). Это произошло 18 февраля (2 марта) 1855 года. На трон взошел Александр II.

После этого война продолжалась еще год (официальная дата завершения – 8 (30) марта 1856 года). Казалось бы, новому императору следовало завершить войну окончательной победой. Довести до конца дело его предшественника, Николай I-го. Но получилось все иначе.

© Крымская война 1853–1856 гг.

Вот что мы читаем в одной из статей по истории Крымской войны:

«Если бы Александр II, который сменил на троне умершего своего отца Николая I-го, решил все же несмотря ни на что продолжать войну, то союзники были бы поставлены в очень трудное положение, так как ресурсов на успешное завершение этой эпопеи у них уже не было, а у России – были. Одним из свидетельств того, что указ о прекращении войны нового российского императора был для англичан и французов как манна с хмурого неба, может свидетельствовать тот факт, что Россия не потеряла никаких территорий и не выплачивала никаких контрибуций, мало того, никаких унизительных требований к императору Александру предъявлено не было. Союзники просто были рады унести ноги из Крыма, удовольствовавшись только тем, что сумели спасти от расчленения дряхлеющую Османскую империю и защитить Проливы (Босфор и Дарданеллы) от российского господства».

Территориальных потерь Россия действительно не понесла, но были другие потери, и немалые. Речь идет не только о людских и материальных потерях (присущих любым войнам). На Парижском конгрессе 1856 года был подписан мирный договор, согласно которому Чёрное море объявлялось нейтральным (то есть открытым для коммерческих и закрытым для военных судов в мирное время), с запрещением России иметь там военные флоты и арсеналы («демилитаризация» Черного моря).

Был еще ряд неприятных для России условий мирного договора. Так, плавание по Дунаю объявлялось свободным, для чего русские границы были отодвинуты от реки и часть русской Бессарабии была присоединена к Молдавии, а дельта Дуная к Османской империи. И в отечественных, и в зарубежных учебниках по истории совершенно справедливо говорится, что Россия в Крымской войне оказалась проигравшей стороной.

Русско-японская война. Она началась 27 января (9 февраля) 1904 года, и почти до конца года мы несли большие потери и непрерывно отступали. Боевые действия Японии начались без официального объявления войны, нападение японского флота на российскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура в ночь на 27 января (9 февраля) 1904 года привело к выводу из строя нескольких сильнейших кораблей русского флота на Тихом океане и обеспечило беспрепятственную высадку японских войск в Корее в феврале 1904 года.

В мае, использовав бездействие русского командования, японцы провели высадку своих войск на Квантунский полуостров и перерезали железнодорожное сообщение Порт-Артура с Россией.

Японскими войсками была начата осада, через несколько месяцев гарнизон крепости был принуждён к сдаче. Остатки русской эскадры в Порт-Артуре были потоплены осадной артиллерией японцев либо взорваны собственными экипажами.

Однако уже в начале 1905 года обозначились признаки того, что Япония стала выдыхаться. При всех слабостях и недостатках России начала ХХ века все-таки ее экономический и военный потенциал был несравненно более мощным, чем японский. Численность русских войск в Маньчжурии продолжала увеличиваться, прибывали пополнения. Ко времени заключения мира русские армии в Маньчжурии занимали позиции около деревни Сыпингай и насчитывали около 500 тысяч штыков. Японская армия, стоявшая против русской, насчитывала около 300 тысяч бойцов.

© Русские солдаты у траншеи с убитыми японскими солдатами

Русская армия значительно усилилась технически — у русских появились гаубичные батареи, пулемёты, количество которых увеличилось с 36 до 374. Связь с европейской Россией поддерживалась уже не 3 парами поездов, как в начале войны, а 12 парами. Дух наших армий не был сломлен. А вот в японской он начал падать.

Казалось бы, обозначился перелом в войне, на горизонте маячила победа. В мае 1905 года состоялось совещание военного совета, на котором Великий князь Николай Николаевич заявил, что победа будет через год. Однако все пошло по другому сценарию.

Император Николай II принял решение о вступлении в переговоры с посредничеством американского президента Теодора Рузвельта по заключению мира (которые, кстати, уже дважды предлагала Япония) с позиции силы, так как Россия, в отличие от Японии, ещё долго могла вести войну.

9 августа 1905 года в Портсмуте (США) начались мирные переговоры. Мирный договор был подписан 23 августа (5 сентября) 1905 года. Однако итоги переговоров отнюдь не свидетельствуют о том, что Россия вышла из войны победительницей.

По Портсмутскому договору Россия уступала Японии аренду Ляодунского полуострова с Порт-Артуром и веткой железной дороги от Порт-Артура до Чаньчуня; предоставляла японским подданным право рыбной ловли в русских водах Японского, Охотского и Берингова морей. Корея была признана сферой японских интересов. Также состоялась уступка половины острова Сахалин. Все признаки того, что мы проиграли русско-японскую войну.

Первая мировая война. Тут я буду максимально краток, поскольку эта война подробнейшим образом прописана в учебниках по истории и другой литературе.

Россия входила в военно-политический блок «Антанта» (другие члены блока: Британия и Франция). На стороне «Антанты» воевало в общей сложности 30 государств. Они воевали со странами «Тройственного союза» (Германия, Австро-Венгрия и Италия) и их союзниками (всего 8 государств). Основная нагрузка в войне легла на Россию (и по численности мобилизованных, и по количеству людских потерь, и по материальным затратам и издержкам). Россия, как всегда, была не готова к войне; если людских ресурсов было относительно достаточно, то вот с оружием и боеприпасами дело было швах.

Союзники России по Антанте часто имитировали свое участие в войне на Западном фронте, помощи поставками оружия и боеприпасами почти не оказывали.

Отсюда и непропорционально большие потери России. Но как бы там ни было, к 1916 году Россия сумела наладить производство многих видов оружия и боеприпасов.

«Снарядный голод» был преодолен. Действия русской армии на Восточном фронте резко активизировались. Наиболее яркий пример этого – «Брусиловский прорыв» на участке фронта почти в 400 километров. Были реальные надежды, что Россия сумеет победить в ближайшее время. Уже говорили о том, что наконец-то русская армия дойдет до Константинополя, овладеет Босфором и Дарданеллами. А в Европе дойдет до Вены и Берлина.

Но опять все пошло по другому сценарию. В 1917 году в России произошли две революции – Февральская и Октябрьская. Пришедшие к власти в в октябре большевики начали переговоры с немцами. Они закончились Брестским миром, который был подписан 3 марта 1918 года. Однако по условиям этого мира Россия оказалась не победителем, а проигравшей стороной.

© Заседание советской (РСФСР), германской (Второй Рейх) и украинской (УНР) делегаций в Бресте в феврале 1918 года

Немцы начертили нам на карте так называемую «линию Гофмана» (по имени германского генерала Макса Гофмана), отделяющую от Советской России страны, в числе которых были Финляндия, прибалтийские государства, Украина и Закавказье. Это, по оценкам экспертов, примерно 26% общей площади довоенной европейской России и примерно четверть населения всей Российской империи.

На отторгаемых территориях до 1917 года находилось: 27-33% обрабатываемой сельскохозяйственной земли (37-48% собираемого хлеба), 26% всей железнодорожной сети, 33% текстильной промышленности, выплавлялось 73% железа и стали, добывалось 89% каменного угля и изготовлялось 90% сахара.

На аннексируемых территориях располагались 918 текстильных фабрик, 574 пивоваренных завода, 133 табачные фабрики, 1685 винокуренных заводов, 244 химических предприятия, 615 целлюлозных фабрик, 1073 машиностроительных завода. Эти предприятия обеспечивали своими налогами 32% государственных доходов Российской империи. На них работало 40% промышленных рабочих. В результате изменения границ также «расчленялось» и само народное хозяйство бывшей империи (см.: Фельштинский Ю. Крушение мировой революции. Брестский мир: октябрь 1917 — ноябрь 1918. — М.: Терра, 1992).

Мало кто знает, что 27 августа 1918 года, то есть буквально за 2,5 месяца до поражения Германии в Первой мировой, большевики заключили еще один договор в дополнение к Брестскому миру. По новому соглашению Советская Россия обязалась выплатить Германии 245,5 тонны золота. А в сентябре 1918 состоялась первая поставка. 93,5 тонны русского золота ушли немцам.

Хотя Брестский «похабный» мир действовал до ноября 1918 года (когда Германия подписала акт о полной капитуляции), отторгнутые территории советская Россия уже не получила. Также не получила она и своего золота. Им воспользовались те, кто на Парижской мирной конференции 1919 года назвал себя «главными победителями», т.е. Англия и Франция.

И вот после названных мною тяжелых и, к сожалению, проигрышных войн Россия пережила еще одну войну – Великую Отечественную 1941-1945 гг. Которая стала частью Второй мировой войны 1939-1945 гг.

Во Второй мировой участвовало 62 государства (80% населения Земного шара на момент войны). Военные действия велись на территории 40 государств. Но основным участником Второй мировой войны (по количеству мобилизованных, числу дивизий на фронте и другим показателям) был, конечно же, Советский Союз.

Сходство Великой Отечественной войны с описанными мною войнами в том, что она была также очень тяжелой. Даже более тяжелой. Оценки по разным источникам очень разнятся. Но не будет большой ошибки, если скажу, что только потери на полях боевых действий (убитые, увечные, пропавшие без вести, взятые в плен) были примерно на порядок больше в Великую Отечественную войну, чем в Первую мировую войну.

А вот от трех описанных мною войн Великая Отечественная качественно отличается тем, что мы, пройдя первый этап (тяжелых испытаний и потерь) и второй этап (перехвата инициативы и разворота хода войны), сумели на третьем этапе не проиграть, а победить. Великая Отечественная стала действительно победной войной. Мы победили и во всей Второй мировой войне (датой окончания которой считается 2 сентября 1945 года, когда Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции).

© Подписание акта о капитуляции Японии, 1945 г.

В результате победы мы сумели вернуть те территории, которые были нами утрачены после подписания «похабного» Брестского мира, и даже Южный Сахалин, который был нами утрачен еще в 1905 году после русско-японской войны.

Как победители во всей Второй мировой войне мы получили право на 50 процентов тех репараций, которые были возложены на Германию. И дело даже не в деньгах (по настоянию Сталина победители определили общую репарационные обязательства Германии в достаточно скромную сумму – 20 млрд долл.). Согласие союзников на то, что нам причитается половина всех репараций означает, что они были вынуждены считаться с Советским Союзом. И даже помимо своей воли признавать основной его вклад в победу над фашизмом.

И что еще важнее территорий и репараций: по итогам войны (Великой Отечественной и Второй мировой) СССР стал по-настоящему великой державой, реально влияющей на ход мировых событий.