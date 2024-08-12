Можно ли «оживить» Марс

Чтобы на Красной планете появилась жизнь, необходимо создать на ней парниковый эффект. Для этого надо насыщать атмосферу Марса частицами пыли. Они будут отражать солнечное излучение, в результате температура повысится, поверхность планеты нагреется, растают ледники, появится жидкий океан, а значит условия для появления жизни.

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С одной стороны, это предложение ученых сразу трех американских университетов, опубликованное в журнале Science Advances, не ново. В разное время учеными уже были высказаны разные варианты "оживления" Марса.

В принципе все они предлагали создать на планете парниковый эффект. Пожалуй, самый популярный и экзотический способ - бомбардировка Марса кометами или астероидами, которые поднимут тучи пыли. Илон Маск предложил более "дешевый" метод - взорвать на полюсах планеты мощные термоядерные заряды. Есть идея - использовать орбитальные зеркала. Их нужно расположить вблизи Красной планеты и направить отражённые ими солнечные лучи прямо на вековые льды.

Словом, в предложениях сделать Марс пригодным для появления жизни, недостатка нет. Но все они были на уровне идей. А вот в своей новой работе американские ученых пошли дальше. Они рассчитали конкретный вариант на компьютерной модели. Оказалось, если в течение 10 лет распылять частицы пыли в атмосферу со скоростью 30 л/с, то температура на Марсе поднимется более чем на 30 градусов. А первый эффект будет заметен уже через несколько месяцев. Авторы даже разработали и наиболее оптимальную конструкцию частиц пыли.

Однако есть один нюанс: если прекратить выбросы частиц, температура снова вернется на прежний уровень. На сегодня этот способ создания условий для жизни на Марсе является самым быстрым и наименее ресурсоемким.