Можно ли «оживить» Марс

Ученые: для появления жизни на Марсе нужно создать на нем парниковый эффект
Чтобы на Красной планете появилась жизнь, необходимо создать на ней парниковый эффект. Для этого надо насыщать атмосферу Марса частицами пыли. Они будут отражать солнечное излучение, в результате температура повысится, поверхность планеты нагреется, растают ледники, появится жидкий океан, а значит условия для появления жизни.
С одной стороны, это предложение ученых сразу трех американских университетов, опубликованное в журнале Science Advances, не ново. В разное время учеными уже были высказаны разные варианты "оживления" Марса.
В принципе все они предлагали создать на планете парниковый эффект. Пожалуй, самый популярный и экзотический способ - бомбардировка Марса кометами или астероидами, которые поднимут тучи пыли. Илон Маск предложил более "дешевый" метод - взорвать на полюсах планеты мощные термоядерные заряды. Есть идея - использовать орбитальные зеркала. Их нужно расположить вблизи Красной планеты и направить отражённые ими солнечные лучи прямо на вековые льды.
Словом, в предложениях сделать Марс пригодным для появления жизни, недостатка нет. Но все они были на уровне идей. А вот в своей новой работе американские ученых пошли дальше. Они рассчитали конкретный вариант на компьютерной модели. Оказалось, если в течение 10 лет распылять частицы пыли в атмосферу со скоростью 30 л/с, то температура на Марсе поднимется более чем на 30 градусов. А первый эффект будет заметен уже через несколько месяцев. Авторы даже разработали и наиболее оптимальную конструкцию частиц пыли.
Однако есть один нюанс: если прекратить выбросы частиц, температура снова вернется на прежний уровень. На сегодня этот способ создания условий для жизни на Марсе является самым быстрым и наименее ресурсоемким.