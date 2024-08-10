История выдающегося разведчика, ставшего Героем Советского Союза

125 лет назад, 27 июля 1899 года, родился выдающийся деятель советских спецслужб Станислав Ваупшасов. По словам историков, он был одним из первых советских «спецназовцев» и стоял у истока тактики формирования партизанских отрядов в тылу у врага.

© РИА Новости

Станислав родился в местечке Грузджяй Ковенской губернии в семье батрака по фамилии Ваупшас. Как он позже напишет в своих мемуарах, отец служил сначала кучером, а затем конюхом у богатого помещика. У семьи была корова и собственный огород. Отец даже скопил немного денег и хотел открыть собственный трактир, но родные его отговорили.

© Свободная Пресса

Семья жила в относительном достатке, однако, по словам самого Ваупшасова, «находилась в самом низу общественной иерархии».

Не желая терпеть унижения со стороны местечковых панов, Станислав решил поискать счастье в городе. Сначала он попытался устроиться в Риге, а затем — отправился в Москву, куда переехала, выйдя замуж, его сестра.. Чтобы не иметь проблем с полицией, Станислав решил оформить себе паспорт и дал за это взятку приставу. Тот документ сделал, но допустил ошибку, переименовав своего «клиента» в Ваупшасова, а когда Станислав возмутился — пригрозил отправить его в армию. Вскоре парень освоил считавшуюся тогда привилегированной среди рабочих профессию арматурщика.

В 1917 году Станислав увлекся левыми идеями. После создания Красной армии Ваупшасов поступил добровольцем в 3-й Московский батальон и был направлен в Белоруссию, где участвовал в боях с бандитскими атаманами, сторонниками белогвардейских идей и польскими уланами.

На Станислава обратили внимание в политотделе дивизии и решили отправить его на курсы политруков. Ваупшасов хотел остаться на фронте, и отнекивался, как мог. В итоге, чтобы не спорить с бойцом, работники политотдела поступили хитрее — отправили Станислава в военный совет фронта с запечатанным пакетом, в котором было его личное дело и направление. С членом военсовета Семеном Пупко Ваупшасов спорить не смог и подчинился приказу. Через полгода он вернулся на фронт уже политруком. В конце 1919 года отличился, организовав успешную засаду на группу польских кавалеристов.

Несколько месяцев спустя 20-летнего комиссара батальона Станислава Ваупшасова, владевшего польским, литовским и белорусским языками, решили отправил в тыл к белополякам создавать просоветские партизанские отряды.

Первой операцией, организованной Ваупшасовым в тылу врага, стало разоружение казначейского конвоя, везущего офицерское жалование. Сдавшихся без боя солдат советские партизаны не тронули. Часть денег раздали местным беднякам, а остальные, вместе с оружием и боеприпасами, — пустили на нужды отряда. Новой операцией стал захват большого армейского обоза с оружием. Последующие активные действия в тылу врага оказали серьезную помощь Красной армии во время наступления 1920 года.

Затем Ваупшасов был направлен в Литву. Там он развернул активную деятельность. Однако в связи с тем, что Красная армия отступила от Варшавы, восстание, которое он готовил, было отменено.

Вернувшись на советскую территорию, Ваупшасов планировал заняться мирной работой — например, снова устроиться на стройку. Но его уже богатый партизанский опыт решили использовать в захваченной поляками Западной Белоруссии.

В конце 1920 года он под фамилией Воложинов был направлен для работы в Дисненском и Вилейском уездах. Несколько раз был на грани провала, но в конце концов вышел на местное подполье и продолжил активные действия, несмотря на заключение Рижского мира между Советской Россией и Польшей.

«В СССР эта тема была в значительной мере табуизирована. В начале 1920-х годов Советы и Польша пережили то, что сегодня называют «прокси-войной». Официальная Варшава, формально завершив войну, содействовала проникновению на советскую территорию различных банд и группировок. В ответ была развернута партизанская борьба на землях, находящихся под польским контролем. И свою роль в этом процессе сыграл Ваупшасов», — рассказал в беседе с корреспондентом «Свободной Прессы» историк спецслужб Игорь Пыхалов.

Ваупшасов координировал деятельности сети партизанских отрядов, внедрял своих людей в польские государственные структуры, брал в плен местных силовиков, которые ранее обещали уничтожить подполье, а потом демонстративно отпускал их под честное слово никогда больше не брать в руки оружие. В конце 1922 году бойцы Ваупшасова разгромили польский гарнизон в волостном центре Илии, а летом 1924 года — в местечке Вишневе. Затем они взяли штурмом тюрьму в городе Столбцы и освободили находившихся в ней повстанцев.

В середине 1920-х в связи со сворачиванием активных мероприятий в Западной Белоруссии, Ваупшасова отозвали в СССР, где отправили на курсы комсостава, после окончания которых он некоторое время служил в РККА. В 1937 году Станислав получил предложение отправиться «по своему профилю» в Испанию.

На Пиренейский полуостров Ваупшасов выехал через Париж по дипломатическому паспорту на фамилию Дубовского, а в Испании стал «товарищем Альфредом» — майором республиканской армии. Он был старшим советником при штабе 14-го партизанского корпуса республиканской армии по разведывательно-диверсионным операциям, а также руководил охраной членов Политбюро ЦК Испанской Компартии, в частности — Долорес Ибаррури. С ней Ваупшасову пришлось помучаться. Товарищ Долорес соглашалась со всеми требованиями своей охраны, а потом в одиночку сбегала, чтобы выступить на митинге.

В разгар войны «Альфред» занимался и разведкой в тылу у франкистов. В Мадриде он участвовал в операции по обезвреживанию немецкого резидента Отто Кирхнера. Подготовленный им испанский контрразведчик убедительно сыграл роль богатого бездельника-иностранца, улетающего в Латинскую Америку. Германский шпион попытался отправить через него своим «знакомым» сувениры со скрытыми разведдонесениями.

После возвращения в Москву Ваупшасов получил назначение в центральный аппарат НКВД, но уже вскоре снова оказался на фронте. Он лично командовал батальоном пограничников, выполнявшим антидиверсионные задачи во время Советско-финской войны. После ее завершения Ваупшасов служил в нелегальной разведке на территории Северной Европы. Там он, в частности, собирал информацию о перемещении гитлеровских войск и военных грузов. В Москву он вернулся осенью 1941 года.

Сразу после отчета о результатах своей европейской миссии Ваупшасов получил новое задание — организацию разведывательно-диверсионной работы в тылу врага. Он сам выбрал местом своей деятельности Белоруссию. Майор Ваупшасов превратился в майора Градова. Перед отправкой за линию фронта он успел лично принять участие в битве за Москву в составе Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР.

В 1942 году майор возглавил состоявший из 32 бойцов спецотряд «Мстители», который после 1000-километрового похода развернул действия в районе оккупированного Минска. В дороге бойцы уничтожали членов нацистских карательных подразделений и коллаборационистов, ликвидировали уголовников, устанавливали связь с партизанскими отрядами. Оказавшись на месте, «Мстители», помимо работы в лесах, приступили также к созданию подпольной сети в самом Минске. К ним активно присоединялись местные партизаны.

По словам Ваупшасова, отряд особого назначения стал связующим звеном между Центральным штабом и партизанскими отрядами. Через него передавались боеприпасы, оружие, снаряжение, директивы командования.

Сами бойцы «Градова» пускали под откос эшелоны и уничтожали карательные подразделения СС. Нацисты пытались выйти на отряд через арестованных подпольщиков, которые молчали даже под пытками, и засылали в лес провокаторов, но так ничего и не смогли добиться.

Весной 1943 года численность спецотряда составляла уже около 800 человек, половина из которых относились к разведывательной службе, хотя нацисты верили, что у них в тылу действует 15-тысячная советская группировка. В Минске гремели взрывы на военных предприятиях и в местах массового пребывания гитлеровских офицеров.

Летом 1944 года бойцы «Градова» объединились с частями Красной армии и приняли участие в знаменитом партизанском параде в Минске. Действуя в тылу врага, «Местные» уничтожили около 14 тыс. нацистских солдат и офицеров, совершили 57 крупных диверсий. 5 ноября 1944 года «Градову» было присвоено звание Героя Советского Союза.

Ваупшасов до лета 1945 года находился в распоряжении наркома государственной безопасности, выполняя его специальные поручения, а затем был назначен начальником чекистской оперативной группы, действовавшей на Дальнем Востоке. После прекращения боевых действий против Японии он помогал гражданской администрации налаживать мирную жизнь в Маньчжурии.

В 1946 году Ваупшасов был назначен начальном 1-го отдела МГБ Литовской ССР.

«Последние выстрелы для меня еще не отзвучали. На территории родной мне Литвы при поддержке иностранных разведок активизировались националистические банды», — писал он в своих мемуарах.

Бывшие гитлеровские коллаборационисты объявили войну мирному населению, настроенному на сотрудничество с советской властью. А Ваупшасов стал одним из ключевых координаторов борьбы с бандитизмом в республике. С одними националистами вели переговоры, других, самых опасных, ликвидировали.

«Наши чекисты справились со всем. Бандитизм был подавлен, а большинство простых литовцев убедились в преимуществах жизни при советской власти», — отметил Игорь Пыхалов.

Ваупшасов вышел в запас в 1954 году. Он снова переехал в Москву, где занялся написанием мемуаров. Умер герой 19 ноября 1976 года. Его имя носят улица в Минске и погранзастава в Калининградской области.