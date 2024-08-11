Орловский централ: что случилось в самой страшной тюрьме царской России

В начале XX века после поражения от Японии Россия потеряла Сахалин, где располагалась крупная каторга. В это же время на фоне Первой русской революции в стране вырос уровень преступности. В связи с этим власти решили создать в центре России несколько тюрем с жёстким режимом. Одна из них была организована в Орле.

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В 1908 году тюрьму в Орле преобразовали во временный каторжный централ. Из 100% заключённых около 70% составляли уголовники, а остальные 30% – «политические».

Для Орловского централа специально отбирали надзирателей со всей Российской империи. Брали наиболее дисциплинированных служащих, получавших на новом месте повышенное жалование и уходивших на пенсию раньше срока.

Тюремщики отличались жестокостью. Они любили устраивать над своими подопечными кулачные расправы. Также осуждённые умирали в стенах централа из-за болезней, которые вызывала жизнь в переполненных казармах. Сидельцы содержались в больших общих камерах по 28-36 человек, которые железной решёткой отделялись от прохода. Узники всегда были на виду у надзирателей. Известно, что с 1908 по 1912 год в Орле умерло 437 узников.

Заключённых заставляли работать в мастерских. Кандалы и цепи, выкованные руками орловских «зеков», использовались во всех тюрьмах России. Также на производстве арестантам приходилось руками крутить тяжёлые, часто поломанные машины и вдыхать ядовитые испарения.

В 1910 и 1912 годах в каторжной тюрьме прошли массовые волнения арестантов. С недовольными быстро и жестко разобрались. В ответ на эти антигуманные меры по всей России прокатилась волна протестов.

После начала Первой мировой в централ отправили политкаторжан из Польши. В их числе был Феликс Дзержинский. Режим стал мягче. Однако «Железный Феликс» вспоминал, что условия были невыносимыми, ежедневно кто-то умирал от чахотки. Помимо Дзержинского, в Орловском централе какое-то время находились Нестор Махно и Григорий Котовский.

После Февральского переворота все политические заключённые вышли на свободу. Некоторые бывшие арестанты оказались у власти. В 1926 году арестовали многих людей, работавших в Орловском централе. После следствия бывших тюремных сотрудников либо расстреляли, либо лишили свободы.