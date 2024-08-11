Женские татуировки в СССР: какой у них был тайный смысл

Во времена СССР татуировки ассоциировались с криминальным миром, поэтому не поощрялись в обществе. Встретить женщину с рисунком на теле было особенно сложно. Однако некоторые гражданки СССР накалывали себе татуировки.

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Преступницы

Большинство татуированных женщин в СССР — представительницы преступной среды. Женские тюремные наколки не столь разнообразны, как мужские. Обычно зечки выбирали рисунки, рассказывающие об их несчастной любви или оставленных на воле детях. Излюбленный сюжет — изображение ребёнка, украшенное ангельскими крыльями или нимбом, с надписью «Мой Коля» или «Моя отличница Танюша». Также женщины из криминального мира могли запечатлеть на своём теле Богородицу с младенцем или портреты любимых мужчин.

Ещё одна популярная наколка среди преступниц – изображение русалки и надпись «Люби свободу, как русалки воду». Некоторые женщины били себе на плечо тюльпан, означавший, что совершеннолетие было встречено в местах лишения свободы. Злые на судьбу представительницы прекрасного пола выплёскивали свое отношение к миру рисунками оскаленной волчьей морды и надписью «Человек человеку волк».

Женщины, служившие в армии и на флоте

Армейскую татуировку необходимо было заслужить. В основном татуировки били военные мужского пола, поскольку они чаще попадали в горячие точки. Дамы с несмываемым изображением группы крови или автомата встречались редко. Татуировки у девушек, связанных с армией, означали одно: они воевали наравне с мужчинами.

Дамы, служившие на флоте или работавшие на судах уборщицами, стюардессами, радистками, тоже имели право украсить своё тело изображением якоря. Кроме того, проститутки в портах «помечали» себя наколками с русалками и надписями: «Хочу рыбку съесть и на шлямбур сесть». Делали они это для того, чтобы потенциальным клиентам было проще их найти.

Неформалки

В 1980-е годы в СССР расцвели различные молодёжные субкультуры. Хиппи, панки и металлисты часто били себе татуировки, чтобы выделиться из толпы. Девушки-неформалки в плане экспериментов над внешним видом не отставали от парней.

Хиппи наносили на тела символы пацифизма или цветы. Металлисты предпочитали кельтские мотивы и мистические картинки. Панки же были наиболее радикальными. Их тату демонстрировали отрицание принятых общественных норм.