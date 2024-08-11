Стало известно, что выдал Рейган шуткой о бомбардировке СССР

Неудачная шутка бывшего президента США Рональда Рейгана о бомбардировке СССР, сказанная в 1984 году, выдала его истинные устремления в отношении Советского Союза, заявил в интервью РИА Новости историк спецслужб Олег Хлобустов. Тогда политик в прямом эфире заявил, что отдал приказ нанести удар по государству. Как считает Хлобустов, шутка Рейгана также стала продолжением агрессивной политики Белого дома, начавшейся с атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

«И только увидев, как позеленели операторы в студии, Рейган понял, что он сморозил что-то не то. И, увидев их лица и потом обратив внимание на горящее предупреждение о работающем микрофоне, он сказал: "Извините, я так неудачно пошутил". <...> Рейган выдал наружу то, что сидело у него внутри», — уверен историк.

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По словам Хлобустова, Рейган видел в себе человека, на которого была возложена высшая цель — сокрушить коммунизм. Его слова не были случайной шуткой. При этом высказывание прозвучало спустя считаные дни после очередной годовщины атомных бомбардировок японских Хиросимы и Нагасаки, отметил эксперт.

«И слова Рейгана были продолжением этой политики, чего он и не скрывал», — добавил он.

Ранее депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки призвал премьер-министра Фумио Кисиду добиться от США извинений за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Он напомнил, что в следующем году будет уже 80 лет со дня бомбежек.