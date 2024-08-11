«Даю установку!». В чем феномен Анатолия Кашпировского

Имя Кашпировского знали в каждой советской семье, а на его передачи собирались миллионы телезрителей. Около 35 лет назад – 9 октября 1989 года – вышел первый «Сеанс здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», сегодня же, 11 августа, знаменитому советскому гипнотерапевту исполнилось 85 лет. MIR24.TV вспоминает о феномене «телецелителя» из 90-х Анатолии Кашпировском.

Путь врача

О юности Анатолия Кашпировского известно не так много. Родился 11 августа 1939 года на Украине. В годы Великой Отечественной войны семья была эвакуирована в Казахстан, потом вернулась обратно на родину. В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт. Около 25 лет посвятил Винницкой областной психиатрической больнице имени академика А.И. Ющенко, где занимал должность врача-психиатра и психотерапевта.

Шестидесятые годы стали расцветом для отечественной психиатрии. Многие начали пользоваться техниками внушения. Кашпировский же пошел дальше: он не только с головой ушел в разработку собственного уникального метода гипноза, но и убедил руководство учреждения в необходимости применять его на пациентах.

Кашпировский очень внимательно и лояльно относился к своим пациентам. Например, он позволял больным выходить на прогулки, что было ново для советской психиатрии. Так, он доказывал, что «выход из безумия может идти исключительно через освобождение разума».

Кашпировский неустанно изучал мировую литературу по гипнозу и психосоматике, постоянно тренировался в техниках внушения. Он ездил по всей стране, посещал сотни поселений и выступал перед самой различной аудиторией. Пользуясь классическими методами гипноза, Кашпировский совершенствовал и всячески оттачивал свое мастерство. И уже тогда имел колоссальный успех у публики.

За долгие годы практики он провел по меньшей мере 1500 сеансов массового гипноза.

В 1987 году Кашпировский был приглашен в сборную СССР по тяжелой атлетике для психологической подготовки команды к чемпионатам Советского Союза, Европы и мира. С 1988-го по 1989 годы руководил Республиканским центром психотерапии, а с 1989-го по 1993-й – Международным центром психотерапии в Киеве.

Опыт, полученный во время работы лектором в путешествиях по Советскому Союзу, умноженный на врачебную практику, помогли Кашпировскому установить закономерности создания программирующих ситуаций. Он всецело убеждается в том, что применять психотерапевтические знания можно на бесконечно больших аудиториях, в том числе и при заочном общении. Такую возможность ему дало телевидение.

Дистанционное «обезболивание»

Известность к Кашпировскому пришла в 1988 году. Именно в это время он проводит сеанс дистанционного «обезболивания» Любови Грабовской. Женщина нуждалась в срочной операции, но из-за аллергических реакций на анестезию это невозможно было сделать.

Пока Грабовскую оперировали в Киеве, Кашпировский находился в телестудии программы «Взгляд». На расстоянии почти в тысячу километров он смог «подключиться» к сознанию пациентку и «выключить» болевой шок. Организаторы потом делились, что Кашпировский «дико волновался перед проведением операции». Причин, конечно, тому было много, а главное, что в любой момент ситуация могла выйти из-под контроля. Операция, к удивлению большинства, прошла удачно.

Спустя год он повторил эксперимент гипноза уже с двумя пациентками: Ольгой Игнатовой и Лесей Юршовой. На операционный стол женщины легли в Тбилиси, а сам Кашпировский был в Киеве. Обеим должны были сделать операции, сопряженные с большим риском. Однако и в этот раз судьба улыбалась: Ольга во время операции попросила шампанского, а Олеся стала петь.

Сеанс «исцеления»

9 октября 1989 года на всех экранах страны вышел первый «Сеанс здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». Всего на Центральном телевидении прошли шесть «целебных» передач: раз в две недели по воскресеньям. В это время у экранов телевизоров по всему СССР усаживалась многомиллионная аудитория зрителей.

«Даю установку!» Эту фразу ждали, затаив дыхание. Что же будет дальше? Одни Кашпировского считали «советским целителем», и таковым он «помогал на расстоянии: вылечивал от всех недугов, которые мучали годами». Другие называли его шарлатаном и с усмешкой относились к его сеансам. Сам же Кашпировский утверждал, что «запускает в организме систему саморегуляции», которая и способствует излечению от болезней и избавлению от боли, что это «акт специфического психотерапевтического воздействия».

Следует сразу подчеркнуть, что никаких фактических и медицинских подтверждений его «целительной силе» нет. Справедливости ради, Кашпировский тоже не считал себя целителем, наделенным уникальным даром. Он всегда утверждал, что «все его воздействия на человека производятся в рамках психотерапии».

Эксперты и современники говорят, что в случае с Кашпировским сработал «феномен доверия, связанный с бытовыми трудностями, которые навалились в годы перестройки на граждан». Работы нет, продуктов нет, а оказаться на больничной кровати было что-то «сопоставимое со смертью». На этом фоне Кашпировский, конечно, казался некой «таблеткой от всех бед».

Это было в диковинку для СССР

Магистр психологии, психолог-психотерапевт, клинический психолог Андрей Смирнов лично знаком с Анатолием Кашпировским. В беседе с корреспондентом MIR24.TV он рассказал, что про Кашпировского впервые узнал в конце 1980-х годов, просматривая его сеансы по советскому телевидению.

«В то время я еще не был профессиональным психологом, но заметил приятное воздействие на организм. Члены семьи также становились спокойнее, и даже кошка с собакой засыпали во время его сеансов», – поясняет Андрей Смирнов.

Это было время, как уточняет психолог, появления «так называемых экстрасенсов и ясновидящих, что было в диковинку для СССР». Отношение к подобным людям было неоднозначное. Кто-то очень верил в их способности, а кто-то считал шарлатанами. В целом отзывы о Кашпировском были положительными, но находились и такие, кто считал его методы ненаучными, которые могут нанести вред организму.

«Впервые лично познакомился с Анатолием Михайловичем во время поездки в Киев, примерно в 1990 году. Я организовывал документальные съемки о жизни Кашпировского для японского телевидения. В его офисе меня поразили длинные ряды книжных полок, полностью заполненные благодарственными отзывами о его работе. Интернета в то время не было, потому он получал обычные почтовые конверты с письмами. Хочу заметить, что Кашпировский не считал себя экстрасенсом, но говорил, что он психотерапевт высшей категории. Когда я получил второе высшее психологическое образование, освоил техники релаксации и внушений, то убедился, что Кашпировский действительно использовал специальные психотерапевтические техники, которые настраивали организм на оздоровление и позволяли избавляться от некоторых психосоматических проблем», – подчеркивает Андрей Смирнов.

Психолог объясняет: в подавляющем большинстве случаев такие телесеансы приносили пользу, «причем никакой мистики не было, все опиралось строго на научную базу». Противники же утверждали, что массово такие сеансы проводить не следует.

«Я считаю, что воздействие было очень мягким и какого-то серьезного вреда нанести не могли даже очень чувствительным людям. В личном общении Анатолий Михайлович произвел впечатление весьма адекватного и рационально мыслящего человека», – подытожил магистр психологии, психолог-психотерапевт, клинический психолог Андрей Смирнов.

Жизнь после славы

В 1993 году Борис Ельцин специальным указом запретил телевизионный гипноз. Через два года, в 1995-м, Кашпировский эмигрировал в США, где продолжал вести психотерапевтические сеансы. До конца нулевых он частенько бывал в Польше, здесь его всегда принимали с теплотой.

О своей личной жизни Анатолий Кашпировский всегда мало распространялся. Первая жена – Валентина – родила ему двоих детей Сергея и Елену, которая трагично скончалась в 2018-м. Развелись супруги в начале 90-х. Во второй раз Анатолий Кашпировский женился в 1992 году, на своей поклоннице Ирине из Чехии. Она стала правой рукой Кашпировского во всех делах, общих детей у супругов не было.

Третьей избранницей Анатолия стала Гулизар Чалбашовой, которая младше его на 20 лет.

«Гуля. Сейчас она моя официальная жена. До меня ее пальцем никто не тронул, и до сих пор мы вместе. Поэтому у поклонниц нет никаких шансов. Моя жена – исключительный человек. Знает восемь языков, с ней никогда не возникает никаких конфликтов, недоразумений. Такое воспитание, Гуля – мусульманка. Я считаю, что она подарок небес, попавший ко мне очень поздно», – делился Кашпировский.

Анатолий Кашпировский всегда был щедрым человеком, он никогда не считал своих денег и никогда не занимался накопительством. По его словам, «за пять гастрольных дней в Ташкенте он заработал на 60 новейших автомобилей Волга». Вместе с тем он с большой легкостью раздаривал квартиры, машины, миллионы рублей. Кашпировский поддерживал родных и друзей, помогал благотворительным и спортивным организациям.

«Мне было стыдно, что я богаче других. И я все роздал, все потерял…», – признавался в одном из интервью Кашпировский.

Сегодня Анатолий Кашпировский владеет квартирой в столице и считает, что «большего для жизни ему уже и не нужно».