Паралич указательного пальца: почему солдат в первом бою не может стрелять

Человек, только что попавший на передовую, перед первым боем подвержен сильнейшему стрессу. У солдата может начаться тошнота, паника, приступы агрессии. А некоторых настигает функциональный паралич.

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Функциональные параличи – одно из наиболее часто встречающихся проявлений стресса перед боем. Исследователи говорят о том, что у четверти солдат накануне сражения наступает временный паралич руки или указательного пальца. Психологи подобную реакцию называют ригидной формой страха – тело военнослужащего как будто протестует против всего, что происходит вокруг.

Стрессовая ситуация порой приводит к спазмам целой группы мышц, например, задней поверхности плеч, спины и шеи. В таком случае оказавшийся впервые в зоне боевых действий принимает «позу быка», основные черты которой – каменное выражение лица, взгляд исподлобья, специфические повороты всем корпусом.

Научная группа Пентагона в своё время исследовала солдатский стресс. Американские специалисты сделали вывод: во время сражения у военных практически полностью отключается «передний мозг» – задействованы лишь доли мозга, управляющие животными инстинктами. Паралич пальца или руки объясняется инстинктивным табу на убийство себе подобных.

Ветераны говорят о том, что в ступор впадают в основном новички, не имеющие необходимого опыта или подготовки. Побывавший в горячих точках и хорошо натренированный боец даже в состоянии глубочайшего стресса, скорее всего, выполнит приказ.

Эту точку зрения подтверждают результаты опроса участников Второй мировой, инициированные в 1947 году генералом армии США Джорджем Маршаллом. В ходе исследования выяснилось, что в тех случаях, когда американцы воспринимали врага как конкретную личность, в основном во время боёв сухопутных войск и авиационных дуэлей, сражения были крайне неэффективными: урон противнику наносили лишь 2% личного состава. Другие военные не хотели или не могли убивать. Гораздо эффективнее американцы действовали при артобстрелах и авианалётах, когда противник представлялся в виде безликой массы. Это говорит о том, что на войне не только страшно погибнуть – убивать других людей, даже если это противник, хотят далеко не все.