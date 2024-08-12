Дисбат в СССР: за что туда посылали советских солдат

Среди тех, кому довелось служить в Советской Армии, мнения о дисбате прямо противоположные. Кто-то считает, что такое наказание только ломало жизнь проштрафившимся солдатам и офицерам. Кто-то же, наоборот, уверен, что дисбат позволял повзрослеть и встать на путь исправления.

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Ну а за что попадали в дисбат?

Дедовщина

Одной из главных причин была дедовщина, которая стала бедой Советской армии примерно с 1960-х годов. Хотя о неуставных отношениях старались не говорить, шила в мешке не утаишь. Причем, драки, повлекшие тяжелые травмы и попадание в медсанбат, далеко не всегда случались между старослужащими и новобранцами. Нередко «место под солнцем» начинали делить между собой именно новички. Проявивший в этом излишнее рвение имел все шансы испортить себе службу уже в самом ее начале.

Воровство

Советские сухпайки пользовались спросом на гражданке. Особенно в позднем СССР. Ведь они были куда качественнее всего того, что можно было приобрести в свободной продаже. Неудивительно, что в армии всегда находились желающие подзаработать на этом, организующие целые «кооперативы» по очищению складов и продаже их содержимого за пределы воинской части. Многим удавалось «пролететь», к сожалению, воровство в Советской Армии было распространено на всех уровнях, но кто-то попадался и тогда один отдувался за всех.

Военная тайна

«Ссылка» в дисбат предусматривалась и за разглашение «военной тайны». Другое дело, что ни солдаты, ни даже многие офицеры не обладали сколько-нибудь полезной потенциальному врагу информацией. Но попасться можно было на совсем простых вещах. Например, на звонке со служебного телефона по личным делам. Захотел поговорить с родителями или девушкой, находясь на дежурстве на складе, когда вроде бы никто не слышит — пожалуйста, получи пару месяцев дисбата.

Тюрьма и армия

К слову, немного о том, что представляли собой дисбаты. Это были специальные части, в которые отправляли провинившихся военнослужащих со всего Союза. Там все обстояло как в армии, только не было ни званий, ни различий. Не важно, кем ты был до этого, в дисбате, ты становился обычным рядовым или зеком, если угодно. Не было у дисбатовцев и оружия. Вместо строевой и огневой подготовки восемь часов в день они проводили на работе: строили казармы и дачи начальству, красили заборы и траву, убирали и облагораживали территорию.

Отбыв назначенный срок, провинившийся возвращался в часть дослуживать. При этом ему возвращалось звание, если, конечно, он не был ранее понижен в довесок к отправке в дисбат…