Звезда «Мосфильма»: бронзовый конь, который снимался не реже Миронова

Многие творческие люди суеверны. Художники, композиторы, писатели — у всех есть какие-то свои обряды и талисманы. Например, знаменитый режиссер Леонид Гайдай всегда разбивал тарелку перед началом съемок и снимал черных кошек практически в каждой своей картине, веря в то, что они приносят удачу.

Но, оказывается, встречаются и такие кинематографические талисманы, которые служат разным режиссерам разных эпох. Помните бронзового крылатого коня, которого уронил Новосельцев в «Служебном романе»? Его же можно увидеть в «Бриллиантовой руке», «Ширли-мырли» и как минимум трех других фильмах.

Впервые конь засветился на киноэкране с эпизодической ролью в ленте Михаила Ромма «Секретная миссия» 1950 года выпуска. Фильм имел большой успех, режиссера представили к Сталинской премии первой степени.

Следующего назначения коню пришлось ждать 15 лет. Лишь в 1965 году он составил дуэт с молодым Валерием Золотухиным в трагикомедии «Пакет» Владимира Назарова. В отличие от коня, для Золотухина эта роль была дебютной.

Нельзя сказать, что «Пакет» стал громким событием, однако именно после этой роли сам Гайдай пригласил коня в свой новый фильм «Бриллиантовая рука». Горделивый профиль животного появляется в кадре, когда Семен Семеныч ищет «такого же, но без крыльев».

Тут уж настоящая слава настигла вороного Пегаса. Эльдар Рязанов отвел ему судьбоносную роль в становлении романа Новосельцева и Людмилы Прокофьевны. «Служебный роман» стал безоговорочным лидером проката 1978 года и собрал свыше 58 миллионов зрителей в кинотеатрах.

После этого конь несколько раз мелькнул в фильме Эмиля Лотяну «Мой ласковый и нежный зверь», снятом по мотивам повести Чехова «Драма на охоте». Лента, между прочим, вошла в конкурсную программу Каннского кинофестиваля.

И наконец, свой последний на сегодняшний день образ конь создал для комедии Владимира Меньшова «Ширли-мырли» 1995 года.