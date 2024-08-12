Расшифрованы 4000-летние прогнозы о Всемирном потопе

Древние вавилоняне видели в лунном затмении предвестье гибели, поэтому чтение сигналов, таящихся в тенях, пожирающих Луну, было важной наукой. Это привело к созданию серии текстов, документирующих, как делать различные предсказания по затмению, пишет iflScience. Эти 4000-летние месопотамские таблички, написанные клинописью, которые находились в Британском музее более века, наконец расшифрованы. Научная статья вышла в Journal of Cuneiform Studies.

Наблюдая за движением земной тени по Луне, а также исходя из времени и даты лунного затмения, царские советники предсказывали серьезные несчастья, которые судьба уготовила царю. Например, таблички показывают, что «затмение в утреннюю стражу» означало «конец династии» в месопотамском городе Аккад.

«Вавилонская астрология была отраслью гадания, основанной на вере в то, что события на небе — закодированные знаки, помещенные там богами в качестве предупреждений для тех, кто находится на Земле. Астрологическое наблюдение было частью сложного метода защиты царя и регулирования его поведения в соответствии с желаниями богов», — пишут авторы исследования.

Сверяя различные особенности затмения с «академическим корпусом текстов о небесных предзнаменованиях», царские советники смогли расшифровать намерения небес и помочь царю избежать неприятного исхода. Считается, что тексты, проанализированные авторами исследования, созданы в древнем вавилонском городе Сиппар, расположенном на территории современного Ирака.

Еще одно предзнаменование, начертанное на табличках, поясняет, что «затмение в вечернюю стражу… означает эпидемию». Особенно угрожающая запись гласит, что «[если] затмение будет неправильным… ничто не пощадится, Всемирный потоп произойдет повсюду». Неясно, правда, что именно имели в виду древние астрономы под «неправильным».

Однако к счастью, царям не приходилось мириться со своей участью, поскольку для противодействия неблагоприятным предзнаменованиям могли использоваться защитные ритуалы. Ссылаясь на письмо прорицателя царю Зимри-Лиму из Мари (регион в Месопотамии), исследователи говорят, что дурные предзнаменования можно было дважды проверить с помощью экстиспиции — гадания на внутренностях животных.

«Если после такого расследования советники царя чувствовали, что угроза все еще существует, можно было предпринять действия по ее устранению, определив силы зла, которые за ней стоят, и противодействуя им с помощью ритуалов», — поясняют авторы исследования.

Недавно расшифрованные таблички «представляют собой древнейшие примеры сборников предсказания по лунным затмениям и, таким образом, предоставляют важную новую информацию о небесных гаданиях среди народов южной Месопотамии в начале второго тысячелетия до нашей эры».