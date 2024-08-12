Иммунитет русского человека: от каких болезней он не защищает

Существуют инфекции, иммунитет к которым у русского человека отсутствует. В основном это тропические болезни.

Малярия

Заражение малярией происходит из-за укусов комаров-переносчиков малярийных плазмодий. Особенность тропического недуга в том, что симптомы могут не проявляться от недели до месяца. Повышенная температура, озноб, слабость и головная боль – всё это признаки малярии. Болезнь может привести к смерти, если не начать курс лечения вовремя.

В тропиках рекомендуется закрывать окна и дверные проёмы противомоскитными сетками. Следует заранее купить фумигаторы и репелленты. Также за неделю до поездки рекомендуется начать принимать специальные антималярийные препараты. Нужно продолжать их пить во время путешествия и ещё в течение месяца после возвращения.

Африканский трипаносомоз

Африканский трипаносомоз, или сонная болезнь, возникает из-за укуса мухи цеце. Попав в кровь, возбудитель болезни трипаносома вызывает симптомы, похожие на гриппозные. После этого трипаносома проникает в мозг, что приводит к серьёзным психическим нарушениям. Из-за сонной болезни человек впадает в коматозное состояние и погибает. Болезнь развивается от полугода до нескольких лет.

В Африке необходимо пользоваться стандартными средствами защиты от насекомых. В случае укуса мухи цеце нужно срочно обратиться к доктору.

Шистосомоз

Это заболевание переносят тропические черви-паразиты, живущие в воде. Они поражают мочеполовую систему и органы пищеварения. В организм людей личинки червей попадают через кожу или слизистые оболочки. Инкубационный период длится полтора месяца. Симптомы: мокрый кашель, боли в мышцах и суставах, увеличение лимфатических узлов.

Лучше не ходить босиком рядом с водоёмами, не купаться и не стирать там вещи. Пить только кипячёную воду.

Холера

Холеру можно подцепить в странах третьего мира. Холерный вибрион вызывает сильнейшую рвоту и понос, тем самым обезвоживая организм. Начинаются судороги, падает температура и давление. Через несколько дней заражённый человек может умереть.

Важно строго соблюдать правила гигиены. Пить лучше только кипячёную воду. Овощи и фрукты после мытья рекомендуется обдавать кипятком. Покупать нужно только проверенные продукты, а плавать исключительно в разрешённых местах.

Чума

Переносчики чумной палочки – блохи. В случае укуса насекомого возбудитель болезни проникнет в организм человека. Признаки чумы – резкое повышение температуры и увеличение лимфатических узлов. Спасти человека можно, если приступить к лечению в первые же часы после начала заболевания.

Перед отправкой в регион, где бывают случаи заражения чумой, лучше заранее сделать прививку. Рекомендуется селиться в приличных отелях, не контактировать с животными, у которых могут быть блохи.