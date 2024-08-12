Элизабет Суэйни, американка венгерского происхождения, привлекла внимание мировой общественности своим необычным выступлением на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Суэйни, которой на момент Олимпиады было 33 года, использовала лазейку в правилах квалификации. Она участвовала в небольших международных соревнованиях, где было мало участников, что позволило ей набрать необходимые очки для квалификации. При этом она выполняла лишь базовые элементы, не рискуя падениями или сложными трюками.

Истории олимпийских побед после серьезных травм

На самой Олимпиаде Суэйни показала очень простое выступление, которое не включало никаких трюков или вращений. Она просто съехала по хафпайпу, выполнив несколько простых поворотов. В результате заняв последнее место.