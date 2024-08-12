Археологи нашли синагогу, в которой проповедовал Иисус Христос

В ходе раскопок в древнем израильском городе Хоразине, упоминаемом в Новом Завете, были обнаружены руины синагоги, которая, по мнению ученых, существовала еще во времена Иисуса Христа. Согласно библейской истории, именно в этом храме Иисус мог творить некоторые из описанных чудес.

Синагога библейских времен

Синагога в Хоразине была обнаружена в начале прошлого века и по первоначальным данным отнесена к IV веку нашей эры. Но последующие исследования позволили обнаружить останки более древнего храма, на которых и была построена синагога. Предположительно именно она и является одним из мест, упоминаемых в Новом Завете. По преданию здесь Иисус исцелял больных и проповедовал.

Проблемы датировки

Пока археологи не спешат точно идентифицировать обнаруженную синагогу с храмом, опоминавшимся в Евангелие. Все из-за определенных трудностей датировки. Ведь современные методы позволяют довольно точно установить возраст камня, но ничего не могут сказать о том, когда этот камень был использован в строительстве. Поэтому ученые ориентируются на косвенные методы.

Между камнями старого храма им удалось обнаружить керамические изделия, монеты и другие артефакты, датируемые I веком нашей эры. И это вполне может стать подтверждением того, что древний храм вполне мог существовать еще во времена Иисуса Христа.