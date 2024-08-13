Почему в Муроме в 1961 году восстали рабочие

Муроме 1961 года: почему рабочие разгромили здание милиции

Летом 1961 года банальное «головотяпство» начальника муромского ГОВД привело к массовым беспорядкам в городе. Причем, беспорядкам настолько стихийным и масштабным, что пришлось обращаться за помощью к столичным органам правопорядка. А начиналось все с, казалось бы, безобидной ситуации.

Алкогольная лихость

В отличие от более поздних событий, например, в Новочеркасске, происшествие в Муроме не имело политического контекста. Поздним вечером 26 июня молодой сотрудник местного оборонного предприятия Юрий Костиков возвращался из ресторана домой. У молодого человека (парню было 25) то ли не было денег на такси, то ли он не сумел его поймать. В итоге он попытался запрыгнуть в кузов проезжавшего мимо грузовика, но упал и ударился головой об асфальт.

И даже это событие не предвещало беды, если бы не проезжавший мимо места происшествия начальник местного отделения милиции, который решил отправить Юрия, от которого разило алкоголем, в вытрезвитель. Утром парня, который так и не пришел в сознание, доставили в больницу, но было уже поздно — там он и умер. Хотя по официальной версии, опубликованной несколько дней спустя, правоохранители не имели к смерти парня никакого отношения, заводчане в это не поверили.

Снежный ком недовольства

Похороны и поминки Юрия Костикова прошли за счет предприятия. Но заводчан это не удовлетворило. Отсутствие расследования и наказанных за смерть рабочего привели к массовому недовольству жителей города. Почему-то в милиции этому не придали должного значения, будучи уверенными, что все «рассосется» само собой. Даже похоронная процессия была организована не должным образом — через центр города мимо здания ГОВД. Там и начались беспорядки.

Сначала проходившие швыряли камни в окна отделения, а вскоре перевернули стоявший рядом УАЗик и сделали из него импровизированную трибуну. Свой «звездный час» там нашел бывший заключенный Сергей Денисов, выступивший с предложением выпустить из ГОВД всех задержанных. Идея нашла отклик в разгоряченной толпе, и за этим последовал откровенный погром. Здание было взято штурмом, бунтовщики завладели огнестрельным оружием. Хоть они и не стали его применять, более 50 задержанных были отпущены на свободу. Бунт набирал обороты.

Столичная помощь

Даже когда дело дошло до рукоприкладства, начальник муромского ГОВД все еще надеялся на мирное разрешение ситуации. Именно поэтому помощь из Москвы запросили только 5-6 часов спустя после начала беспорядков. «Старшие браться» из столицы быстро и профессионально разобрались с волнениями. А потом стали наводить порядок и в руководстве ГОВД: полетели головы местного руководства МВД и КГБ.

Что касается бунтовщиков, то трое получили вышку, а 16 человек — различные сроки...