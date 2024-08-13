Как появились небоскребы древнего мира

Высотные дома стали символом современной цивилизации. Мировые столицы словно объявили соревнование, кто заберётся жить или работать выше. Ничего нового в этом нет, так было всегда в истории человечества.

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Попытку построить самый первый небоскреб описывает ещё Библия – это Вавилонская башня. Согласно её данным, сразу после всемирного потопа люди основали город Вавилон и тут же решили построить башню до небес. Почему именно башню, а не, скажем, жилой комплекс? Ничего удивительного, современные небоскрёбы тоже в обиходной речи стали называть башнями.

И с энтузиазмом принялись за дело. Более того у них стало получаться — этаж за этажом люди поднимались всё выше к небу. Но такая бурная деятельность не понравилась богу. И то верно – кому нужны такие шумные соседи, возомнившие себя бог знает кем! И тогда он делает так, что все народы начинают говорить на разных языках. Не понимая друг друга, они забрасывают стройку и разбредаются по разным уголкам мира.

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Библия из этой притчи выводит мораль – любая гордыня есть смертный грех и за это человек будет наказан. Но на мой взгляд есть ещё одна: чтобы жить в мире и созидать – надо понимать друг друга и находить общий язык.

Но у Вавилонской башни был и реальный прототип. В городах Междуречья возводились религиозные сооружения – зиккураты. Это здания, которые служили для отправления религиозных культов и астрономических наблюдений как их непременной части. Самый высокий зиккурат в Вавилоне назывался Этеменаки и был высотой 91 метр. Это в два раза выше первого официального небоскрёба современности Home Insurance Building, который всего-то был 42 метра.

Известно, что оно уже существовало в 1792–1750 годах до нашей эры. Но многократно разрушалось всякий раз, как только Вавилон захватывали враги, но отстраивалось заново. В один из таких моментов древние евреи и попали в плен к вавилонскому царю Навуходоносору. Они видели разрушенную башню в строительных лесах немыслимой, даже в таком виде, для них высоты. Решили, что бог не попустил такое кощунство и внесли своё наблюдение вместе с выводами в библию. Так считают историки-библеисты.

Но современные архитекторы нашли способ не замечать достижения древних цивилизаций. Они говорят, что небоскрёбом может считаться только здание, где живут люди. Поэтому и ещё более древние, чем Вавилонская башня египетские пирамиды, чья высота достигает 146,6 м, тоже идут вне конкурса.

И совершенно игнорируют Древний Рим, дома которого полностью соответствовали установленным ныне критериям.

Уже во времена Республики, то есть до прихода к власти Юлия Цезаря и установления империи, Рим был крупнейшим мегаполисом даже по современным меркам. Только одних граждан к тому моменту тут насчитывалось 1 200 000 человек. Это не считая рабов, приезжих, делегаций и прочих туристов. Счёт в Древнем Риме шел только по полному гражданству.

Можно себе представить какую площадь занимал такой город. И сколько времени надо было, чтобы дойти из одного конца города в другой. А общественного транспорта не было – ни метро, ни электробусов, ни двухэтажных автобусов. И даже лошадиным повозкам было запрещено передвигаться по центру города с рассвета до заката. Все продукты в магазины подвозили ночью — парковка в узких улочках запрещена.

Поэтому весь Древний Рим – это уже многоэтажная застройка, когда на ограниченной площади нужно поселить максимум людей. Средняя высота дома была в пять этажей. Но значительная часть уже строилась в 7–10 этажей. Такие дома назывались «инсулами» и каждая из них получала индивидуальное имя, чаще всего владельца. Ну прямо как современные небоскрёбы!

© The Home Insurance Building/indystar.com

А что? Первый небоскрёб Home Insurance Building в Чикаго тоже был 10 этажей и, кстати, не жилой – там страховая компания располагалась. Возвели здание в 1884–1885 годах. Его архитектором стал Уильям Лебарон Дженни, который в своей конструкции впервые использовал металлический каркас. Древние римляне, кстати такие же высотки строили просто из кирпича. А ещё, как бы сейчас сказали, «дерьма и палок». В прямом смысле. Таким образом уже в те времена нарушали тогдашний Градостроительный кодекс (а существовал и он!), делая разного рода пристройки и надстройки.

С момента постройки первой высотки в Чикаго началось натуральное соревнование, которое не закончилось до сих пор – кто выше. Пока лидирует башня Бурдж Халифа выстой 828 метров в Дубае. Кстати, относительно недалеко от Вавилона, по нынешним меркам можно сказать в тех же краях.

На май 2021 года в мире насчитывалось 76 зданий, чья высота превышает 350 метров. И их число всё продолжает расти — небоскрёбы давно превратились в символ роскоши, часто не имеющей ничего общего с практичностью и даже элементарной необходимостью. Примерно, как соревнование, у кого яхта больше. Вывод – опять гордыня.

Ещё большая гордыня полагать, что современный человек более развит, чем люди древних цивилизаций. Просто тысяча лет средневековья уничтожила почти всю память о достижениях былых эпох, то, что дошло до нашего времени – буквально ошмётки прошлых знаний. Современный календарь ведет отсчёт от Рождества Христова, а к тому времени царствам было уже по 6–10 тысяч лет.