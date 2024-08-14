Охотились на одиноких: что известно о банде «черных вдов»

В Подмосковье завершилось расследование дела «черных вдов», которые на протяжении семи лет присваивали квартиры жителей Электростали. На счету группировки 16 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе пять убийств. В ближайшие дни перед судом предстанут пять участников сообщества. Как действовали «черные вдовы» и почему их поимка заняла более семи лет — в материале «Вечерней Москвы».

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Убивали после помолвки

Банда «черных вдов» действовала в Электростали с 2014 года. Ее организовал бывший уголовник, местный криминальный авторитет Эдуард Пилютис. Некоторое время он управлял группировкой прямиком из колонии. В августе 2014 года к преступнику присоединилась Алия Просянникова, которая привела в банду еще нескольких участниц, а после смерти Пилютиса, в 2020 году, заняла его место.

Жертвами банды становились одинокие пожилые алкоголики, имевшие в собственности квартиру. «Черные вдовы» знакомились с ними, завоевывали доверие и женили на себе, после чего завладевали недвижимостью. Затем преступницы устраняли супругов и перепродавали их квартиры. Благодаря этой схеме за семь лет они успели заработать порядка 14,4 миллиона рублей.

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По версии следствия, группировка имела четкую иерархию и насчитывала восьмерых участников. Среди них были юрист Максим Мельников, водитель Игорь Филатов, киллер Сергей Казаков. Кроме того, банде помогал участковый Восточного района Электростали Владимир Творожников. Именно он давал преступникам наводки на возможных жертв, подделывал уголовные дела и покрывал соучастников перед родственниками потерпевших.

Кроме того, «черным вдовам» покровительствовали местные криминальные авторитеты. Этому способствовали связи Эдуарда Пилютиса и деньги, которые преступники «жертвовали в воровской общак», пишут «Известия».

Подсыпали наркотики и вывозили в лес

Схема первых двух убийств была схожа: Алия Просянникова вступала с жертвами в отношения, травила их и переписывала имущество на себя.

Третье преступление оказалось более резонансным. Участковый Творожников попросил банду «устранить» инженера Владимира Ефимова, на пьяные загулы которого регулярно жаловались соседи. Вскоре в гости к Ефимову пришла одна из преступниц, представившись соцработником. Однако как бы девушка ни старалась, завоевать доверие инженера ей не удавалось.

Тогда соучастники украли паспорт Ефимова и переписали на себя его квартиру. Затем они ударили пенсионера по голове, вывезли в лесополосу и бросили. Мужчина замерз насмерть, его тело обнаружили грибники. Тогда смерть Ефимова не вызвала подозрений. Следствие сочло это несчастным случаем: пьяный мужчина споткнулся, ударился головой и умер.

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Похожая ситуация произошла с убийством должника по алиментам. Мошенники выплатили его долг и перепродали квартиру. Сам мужчина скончался от передозировки героина, который преступники подсыпали ему в спиртное. Следователи сочли, что смерть наступила по естественным причинам, и закрыли дело.

Последней жертвой «черных вдов» стал 72-летний Николай Бушманов. Мужчина женился на одной из мошенниц — 53-летней Лилии Бирюковой. Соседей насторожил такой брак. Во-первых, разница в возрасте между супругами составляла почти 20 лет, во-вторых, Бирюкова каждый день приносила мужу по несколько бутылок спиртного.

Вскоре она предложила супругу написать дарственную на квартиру, однако он отказался. Тогда члены банды похитили мужчину и несколько месяцев держали взаперти в съемном жилье. Предполагалось, что Бушманов сам умрет от инфаркта, а его имущество по наследству перейдет новоиспеченной супруге. Однако преступники забыли о дочери потерпевшего, которая после его пропажи обратилась в полицию. Потерпевшего удалось спасти, а подозреваемых — задержать.

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Потерпевший Николай Бушманов

Следствие

Троих подозреваемых, в том числе Просянникову и Творожникова, задержали и арестовали в конце мая 2021 года. В их отношении возбудили уголовное дело, которое по мере расследования дополнялось новыми эпизодами и статьями. Вскоре под стражей оказались и другие соучастники.

13 августа 2024 года расследование завершилось. Пятерых фигурантов обвинили по статьям «Организация преступного сообщества», «Убийство», «Мошенничество», «Мошенничество при получении выплат», «Кража» и «Отмывание денежных средств».

— Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу, — сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

По словам адвоката Александра Почуева, подсудимым грозит до 20 лет лишения свободы в зависимости от их характеристики, а также от степени участия в деятельности группировки. Кроме того, некоторым из них могут дать пожизненный срок.