Зачем японцы отправляют родственникам пакеты с рисом вместо младенцев

Как и в большинстве стран мира, когда в японской семье рождается ребенок, в гости приходят родственники с подарками. Из-за пандемии коронавируса и необходимости соблюдения социальной дистанции принимать гостей перестали. Поэтому японцы придумали оригинальный способ знакомства новорожденных с родственниками. Новоиспеченные родители отправляют близким и друзьям пакеты с рисом, которые весят столько же, как их новорожденный ребенок. К каждому пакету прикреплена фотография малыша. Таким образом родственники могут подержать «младенца» на руках.

Предприимчивый владелец магазина в городе Китакюсю продает пакеты с рисом в форме младенцев. «Рисовые детки» весят столько же, как новорожденный ребенок. На пакете есть фото малыша и указан его вес. Упаковки отправляют родственникам, чтобы они могли подержать на руках «новорожденного», глядя на его фотографию.

Идея о создании «рисовых деток» пришла к Нажо Оно 14 лет назад, когда у него родился сын. Родственники жили далеко и не могли приехать в гости. Мужчина решил наполнить пакет рисом и разместить на нем фотографию ребенка, чтобы его близкие увидели и смогли подержать на руках «малыша». Однажды кто-то увидел такой пакет на витрине его магазина и оценил необычное изобретение. С тех пор Нажо стал делать «рисовых деток» на заказ и отправлять их по всей Японии. Несколько компаний подхватили его идею.

Пакеты с рисом тщательно взвешивают, чтобы они соответствовали весу новорожденного. Упаковка весом 3,5 кг обойдется в 3500 йен (около 2400 рублей).

«Рисовые детки» появились в Японии еще в начале 2000-х, но их популярность возросла с появлением ограничений во время пандемии коронавируса. Теперь родственники могут порадоваться за молодых родителей и познакомиться с малышом у себя дома, получив пакет, имитирующий младенца.