Раскрыта одна из тайн Второго храма Ирода

Археологическая миссия Управления древностей Израиля обнаружила в районе Иерусалима огромный карьер, который активно разрабатывался во времена царя Ирода. Ученые считают, что именно здесь добывались огромные каменные блоки, из которых был возведен Второй храм.

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Об открытии сообщает Live Science. Известно, что Второй храм в Иерусалиме был построен из гигантских каменных блоков, но до последнего времени археологи не знали, где древние строители брали этот строительный материал.

Похоже, новое открытие позволит раскрыть эту тайну. Археологи обнаружили в Иерусалиме каменоломню возрастом более 2000 лет, что совпадает с периодом строительства Второго храма. Ученые считают, что, возможно, именно здесь добывались огромные каменные блоки, использовавшиеся при строительстве святилища.

Согласно описанию Управления древностей Израиля, огромный карьер занимает площадь около 3500 квадратных метров и расположен в районе Хар-Хоцвим. Внутри него нашлись крупные каменные блоки, некоторые из них весят около 2,5 тонны. Здесь же найден ритуальный каменный сосуд, который использовался для очищения человека, и другие артефакты.

Датирование показало, что карьер работал более чем 2000 лет назад, когда в Иудее правил известный по Библии царь Ирод. Во время своего правления он возвел множество сооружений, самым известным из которых является как раз восстановленный им Второй храм.

Первый храм был разрушен вавилонянами еще в 587 году до нашей эры. Археологи предполагают, что найденная каменоломня использовалась примерно до 70 года нашей эры, то есть до тех пор, пока не вспыхнуло еврейское восстание против римлян. Оно было жестоко подавлено, а Второй храм также был разрушен.