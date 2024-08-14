90-60-90: как появился эталон женской красоты

Требования, предъявляемые к идеальному женскому телу, в разные исторические периоды существенно различались. Так, эталонами считались и полные дамы, и похожие на мальчиков-подростков. А в конце прошлого века появилась мода на представительниц прекрасного пола с параметрами 90-60-90.

Считается, что всем ныне известные «габариты» были списаны с супермодели Кейт Мосс. Конечно, показатели — примерные. Сама Мосс, например, обладала параметрами 87–58–89. Видимо, решили незначительно округлить. Кстати, порой англичанку всё-таки лишают пальмы первенства, называя «законодательницами» размера 90-60-90 то Клаудию Шиффер (95-62-92), то Синди Кроуфорд (96-65-91), то Наоми Кэмпбелл (94-62-92).

На самом же деле создали универсальные параметры модельеры, которыми руководило непреодолимое желание работать с «одинаковыми» девушками. Увы, но даже в модельном бизнесе не исключён человеческий фактор, а форс-мажорные обстоятельства также никто не отменял. Топ-модели прямо перед самым показом могут заболеть, опоздать или неожиданно укатить с очередной второй половинкой на отдых (о капризах манекенщиц слагают легенды). Ну не отменять же из-за этого мероприятие? Следовательно, нужен «запасной вариант» и желательно такой, который бы «уместился» в заранее подготовленные наряды.

«Я создаю эталон женской красоты без намека на женственность, из ненависти ко всем женщинам. Для меня они — просто вешалки для одежды», — признавался знаменитый кутюрье Жан-Поль Готье.

Со временем универсальный размер 90-60-90 захватил умы девушек практически по всей планете. Естественно, многие дамы мечтали о работе моделью, а поэтому старались соответствовать созданным стандартам. При этом, как отмечают чуть ли не все врачи, ничего полезного в таких формах нет. Известны случаи, когда девушки в погоне за легендарными 90-60-90 ничего, кроме проблем со здоровьем, себе не нажили. Например, одна американка ради соответствия «габаритам» похудела почти на 100 килограммов. Стоит ли говорить, что такие кардинальные перемены в весе отрицательно сказались на состоянии организма. А сколько девушек предпочло расстаться с жизнью только потому, что они никак не могли дотянуть до заветных 90-60-90, и подсчитать не получится.