Ученые выяснили, как мозг генерирует новые идеи

Специалисты медицинского колледжа Бейлора (США) в ходе исследований обнаружили, какие именно участки человеческого мозга отвечают за генерацию творческих идей. Оказалось, что основным источником креатива является так называемая сеть пассивной работы (DMN).

Где «прячется» креатив

DMN — это сложная структура, объединяющая различные области мозга, которые активируются, когда мы не сосредоточены на какой-либо конкретной задаче. Например, мечтаем и фантазируем, анализируем сложившуюся ситуацию и ищем из нее выходы, оцениваем собственные действия и шансы на реализацию того или иного решения и т.д. Ученые также связывают повышенную активность DMN со склонностью людей верить в теории заговора.

На примере эпилептиков

Чтобы изучить роль DMN в творчестве, ученые использовали уникальный метод: они исследовали мозговую активность пациентов с эпилепсией, в мозг которых были имплантированы электроды для мониторинга. Это позволило с высокой точностью регистрировать электрическую активность различных областей мозга в режиме реального времени. Участники эксперимента выполняли различные задания, направленные на оценку их творческих способностей. В ходе выполнения этих заданий ученые отслеживали активность DMN и других связанных с ней участков и систем мозга.

Экспериментальное доказательство

Результаты исследования подтвердили предположение о ключевой роли DMN в процессе творчества. Было обнаружено, что во время генерации новых идей активность этой мозговой сети значительно возрастает. При этом DMN начинает взаимодействовать с другими сетями мозга, отвечающими за принятие решений и оценку информации. Это позволяет предположить, что DMN не только генерирует новые идеи, но и участвует в их оценке и отборе.