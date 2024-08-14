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Ученые выяснили, где в мозге «живет» креатив

Специалисты медицинского колледжа Бейлора (США) в ходе исследований обнаружили, какие именно участки человеческого мозга отвечают за генерацию творческих идей. Оказалось, что основным источником креатива является так называемая сеть пассивной работы (DMN).

Ученые выяснили, как мозг генерирует новые идеи
© Русская семерка

Где «прячется» креатив

DMN — это сложная структура, объединяющая различные области мозга, которые активируются, когда мы не сосредоточены на какой-либо конкретной задаче. Например, мечтаем и фантазируем, анализируем сложившуюся ситуацию и ищем из нее выходы, оцениваем собственные действия и шансы на реализацию того или иного решения и т.д. Ученые также связывают повышенную активность DMN со склонностью людей верить в теории заговора.

На примере эпилептиков

Чтобы изучить роль DMN в творчестве, ученые использовали уникальный метод: они исследовали мозговую активность пациентов с эпилепсией, в мозг которых были имплантированы электроды для мониторинга. Это позволило с высокой точностью регистрировать электрическую активность различных областей мозга в режиме реального времени. Участники эксперимента выполняли различные задания, направленные на оценку их творческих способностей. В ходе выполнения этих заданий ученые отслеживали активность DMN и других связанных с ней участков и систем мозга.

Экспериментальное доказательство

Результаты исследования подтвердили предположение о ключевой роли DMN в процессе творчества. Было обнаружено, что во время генерации новых идей активность этой мозговой сети значительно возрастает. При этом DMN начинает взаимодействовать с другими сетями мозга, отвечающими за принятие решений и оценку информации. Это позволяет предположить, что DMN не только генерирует новые идеи, но и участвует в их оценке и отборе.