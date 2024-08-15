Пещерные находки рассказали, как выживали неандертальцы

Раскопки в недавно обнаруженном скальном укрытии под названием Абрик Писарро выявили тысячи артефактов, датируемых временем от 65 000 до 100 000 лет назад. Там нашли каменные орудия и кости животных, которые могут рассказать много о жизни неандертальцев в период, от которого до этого удавалось получить мало данных. На удивление, среди этих костей много останков мелких животных, сообщает ScienceАlert. Исследование вышло в Journal of Archaeological Science.

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«Наши находки в Абрик Писарро показывают, насколько адаптивны были неандертальцы. Кости животных, которые мы нашли, свидетельствуют о том, что они успешно охотились на красных оленей, лошадей и бизонов, но также ели пресноводных черепах и кроликов, что предполагает уровень планирования, который редко предполагали у неандертальцев», — говорит зооархеолог София Сампер Карро из Австралийского национального университета.

Это свидетельствует о том, что неандертальцы были универсальными охотниками, способными адаптировать свой образ жизни в зависимости от доступности пищи. Исследование противоречит популярному мнению о том, что неандертальцы были не особенно умны и с трудом адаптировались к новым условиям (во многом потому и вымерли). Большая часть предыдущих находок указывает на то, что неандертальцы охотились только на крупную дичь, например, лошадей и носорогов.

Датировка Абрик Писарро с помощью оптической люминесценции (а также исследование костей животных, каменных орудий и пыльцы) уверенно показала, что это место было населено неандертальцами примерно 70 000 лет назад.

«Кости очень хорошо сохранились, мы можем увидеть следы, как неандертальцы разделывали этих животных. Анализ каменных артефактов демонстрирует разнообразие типов орудий, указывая на способность неандертальцев использовать все доступные ресурсы. Они знали эту местность и как выживать там долгое время», — говорит Сампер Карро.

Неандертальцы жили в Европе около 300 000 лет до полного вымирания. Если бы они были не гибкими в адаптации, это было бы невозможно. Стремительное исчезновение неандертальцев совпадает с появлением в Европе современных людей. Вполне возможно, именно Homo sapiens виноваты в том, что все, что нам осталось от неандертальцев, — это немного археологических артефактов и следы ДНК в нашем геноме.