«Розовые пантеры»: как банда ветеранов балканских войн держала в страхе мировой ювелирный рынок

«Розовые пантеры» — легендарная преступная группировка, в которую входят сотни людей. Костяком организации стали сербские ветераны Балканской войны, которые после окончания конфликта занялись криминалом. За 30 лет активной деятельности "пантеры" похитили ювелирных украшений на сумму в 640 миллионов долларов. Большую часть награбленного так и не нашли. Всего сербские "пантеры" совершили 380 вооруженных налета по всему миру.

Первое ограбление

В конце мая 2003 года в лондонский магазин элитных украшений Graff зашел мужчина лет тридцати. Он встал возле прилавка и попросил продавцам помочь ему выбрать украшение. Через минуту в ювелирный бутик ворвался человек с пистолетом, который взял персонал на мушку, а подставной покупатель начал отверткой вскрывать витрины и выгребать с прилавков серьги, кольца и колье.

© Лондонская улица Нью-Бонд-стрит, на которой находятся самые дорогие бутики

За две минуты грабители обчистили магазин и с мешком ювелирных изделий на общую сумму 7 миллионов фунтов бросились бежать вдоль Нью-Бонд-стрит. Лондонские бутики на этой элитной улице охраняют профессионалы, которые быстро догнали налетчиков и начали с ними драку. В ходе борьбы один из грабителей выстрелил из пистолета и ранил женщину, ставшую очевидцем драки.

© Арестованные черногорские грабители

В полиции выяснилось, что арестованные — черногорцы Небойша Денич и Милан Йоветич. В гостиничном номере преступников полицейские обнаружили голубой бриллиант, спрятанный в банке из-под крема. Организатором налета стал легендарный бандит из Черногории Предраг Вуйошевич по кличке Марко, которого задержали в Париже.

«Розовыми пантеры»

Из-за размаха и стиля грабителей полицейские между собой назвали банду «Розовыми пантерами» по аналогии с фильмом 1963 года. Уже через полгода выяснилось, что это ограбление не последнее, а полушутливое название вошло в доклады Интерпола.

© Сюжет комедийного фильма 1963 года разворачивается вокруг похищения самого большого в мире алмаза

«Розовые пантеры» — конгломерат преступников из бывшей Югославии. Основой группировки стали сербские ветераны Балканской войны из Сербии, Черногории, Боснии и Хорватии. Специализировались они исключительно на ограблении ювелирных магазинов и бирж по всему миру. Эти налетчики отличались дерзостью и творческим подходом.

Группировка состояла из нескольких ячеек, члены которых не были знакомы между собой. Вожаки банды также оставались в тени и передавали приказы через своих подручных, нанимающих исполнителей для спланированных ими преступлений. Интерпол выяснил, что в банде находилось более 200 человек, а сбыт награбленных ювелирных украшений происходил через международную наркомафию, с которой сербский криминалитет наладил связь еще в 90-х годах.

По данным Интерпола, большинство «Розовых пантер» было родом из сербского городка Ниш. Бандиты владели иностранными языками, продумывали акции до мельчайших деталей и отличались дерзостью. Часто они выдавали себя за респектабельных бизнесменов и никогда не убивали.

"Пантеры" в поисках добычи

В декабре 2003 года два черногорца, Владимир Лекич и Зоран Костич, выкрали из магазина в городе Франкфурт-на-Майне 18 элитных часов стоимостью 400 тысяч евро. В марте 2004 года в Токио "пантеры" устроили налет на ювелирный магазин Le Supre-Diamant Couture de Maki и похитили украшений на 17 миллионов фунтов стерлингов. В руки грабителей попало и ожерелье графини Вандомской.

© Ожерелье графини де Вандом состоит из 116 бриллиантов, включая 125-каратный камень в центральной части

Это было самое большое ограбление на территории Японии, а совершили его сербы — Дорди Разович, Александр Радулович, Снежана Панайотович и гражданка Шотландии Дороти Фасола. На налет ушло всего 36 секунд. От погони налетчики скрылись на мотоциклах и в тот же день вылетели в Париж.

© Кадры ограбления с участием "пантер"

В 2007 году «Розовые пантеры» вернулись в Токио и обчистили ювелирный магазин в престижном районе Гинза. На этот раз грабитель был один, а с места преступления он скрылся на велосипеде.

© Ограбление токийского ювелирного магазина в 2007 году

30 августа 2005 года "пантеры" в ярких рубашках и пляжных шляпах зашли в ювелирный магазин Сен-Тропе и похитили из него драгоценности. Пока полицейские перекрывали городские улицы и устраивали засады на дорогах, грабители скрылись на моторной лодке и переждали облавы в номере элитного отеля Сент-Максим. 31 января 2006 года четверо грабителей в масках ограбили ювелирный магазин в Лихтенштейне.

© При ограблении магазина в Милане "пантеры! въехали в торговый центр на мотоциклах

Полиции удалось задержать одного из грабителей по имени Милош Йованович, которому уже через полгода "пантеры" помогли сбежать из тюрьмы. Наиболее яркое ограбление произошло 15 апреля 2007 года в Дубае. Сербские налетчики на двух автомобилях «Audi» ворвались в торговый центр Wafi Mall. За полторы минуты вооруженные пистолетами бандиты обчистили магазин Graff и вынесли драгоценностей на 3 миллиона евро.

© Машины сербских грабителей в торговом центре Wafi Mall

Много добычи "пантеры" взяли в Париже. 15 декабря 2008 года переодетые в женщин вооруженные преступники вошли в ювелирный магазин Harry Winston и, угрожая гранатами, украли бриллиантов и часов на 8 миллионов евро. Через два месяца такая же участь постигла и миланский ювелирный бутик Damiani. На этот раз сербы сделали под магазин подкоп и выкрали ценностей на 32 миллиона евро.

Охота на "пантер"

В 2013 года "пантеры" совершили налет на отель Carlton в Каннах и выкрали бриллианты суммой на 136 миллионов долларов с персональной выставки израильского миллионера Льва Леваева. Это была самая большая в истории кража ювелирных украшений. Однако для "пантер" это была и их «лебединая песня». Интерпол выяснил личности основных лидеров группировки, а детективы международной полиции искали и арестовывали их по всему миру.

© Грабитель Винко Осмакчич арестованный при ограблении магазина в Монако

С 2003 года удалось задержать 90 членов «Розовой пантеры». Последний случай поимки грабителей произошел в августе 2016 года. В Барселоне на проспекте Пассео-де-Грасия пять сербов за 48 секунд ограбили ювелирный магазин, но сразу после преступления их арестовала испанская полиция.

25 июля грабитель Милан Попарич и его приятель Андран Албрехт сбежал из швейцарской тюрьмы. "Пантеры" выкрали фургон, на котором разгромили въезд в тюрьму и помогли пособникам выйти на волю. При этом они стреляли в охранников.

В Сербии «Розовые пантеры» неофициальные народные герои, доказывающие Западу, который еще недавно бомбил их страну, что простые люди могут взять свое с помощью силы и ума. Сербы считают грабителей благородными разбойниками, которые не убивают людей и грабят только богатых.