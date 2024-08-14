«Розовые пантеры»: как банда ветеранов балканских войн держала в страхе мировой ювелирный рынок

Банда «Розовой пантеры» — как сербские грабители держали в страхе мировой ювелирный рынок
«Розовые пантеры» — легендарная преступная группировка, в которую входят сотни людей. Костяком организации стали сербские ветераны Балканской войны, которые после окончания конфликта занялись криминалом. За 30 лет активной деятельности "пантеры" похитили ювелирных украшений на сумму в 640 миллионов долларов. Большую часть награбленного так и не нашли. Всего сербские "пантеры" совершили 380 вооруженных налета по всему миру.
Первое ограбление
В конце мая 2003 года в лондонский магазин элитных украшений Graff зашел мужчина лет тридцати. Он встал возле прилавка и попросил продавцам помочь ему выбрать украшение. Через минуту в ювелирный бутик ворвался человек с пистолетом, который взял персонал на мушку, а подставной покупатель начал отверткой вскрывать витрины и выгребать с прилавков серьги, кольца и колье.
За две минуты грабители обчистили магазин и с мешком ювелирных изделий на общую сумму 7 миллионов фунтов бросились бежать вдоль Нью-Бонд-стрит. Лондонские бутики на этой элитной улице охраняют профессионалы, которые быстро догнали налетчиков и начали с ними драку. В ходе борьбы один из грабителей выстрелил из пистолета и ранил женщину, ставшую очевидцем драки.
В полиции выяснилось, что арестованные — черногорцы Небойша Денич и Милан Йоветич. В гостиничном номере преступников полицейские обнаружили голубой бриллиант, спрятанный в банке из-под крема. Организатором налета стал легендарный бандит из Черногории Предраг Вуйошевич по кличке Марко, которого задержали в Париже.
«Розовыми пантеры»
Из-за размаха и стиля грабителей полицейские между собой назвали банду «Розовыми пантерами» по аналогии с фильмом 1963 года. Уже через полгода выяснилось, что это ограбление не последнее, а полушутливое название вошло в доклады Интерпола.
«Розовые пантеры» — конгломерат преступников из бывшей Югославии. Основой группировки стали сербские ветераны Балканской войны из Сербии, Черногории, Боснии и Хорватии. Специализировались они исключительно на ограблении ювелирных магазинов и бирж по всему миру. Эти налетчики отличались дерзостью и творческим подходом.
Группировка состояла из нескольких ячеек, члены которых не были знакомы между собой. Вожаки банды также оставались в тени и передавали приказы через своих подручных, нанимающих исполнителей для спланированных ими преступлений. Интерпол выяснил, что в банде находилось более 200 человек, а сбыт награбленных ювелирных украшений происходил через международную наркомафию, с которой сербский криминалитет наладил связь еще в 90-х годах.
По данным Интерпола, большинство «Розовых пантер» было родом из сербского городка Ниш. Бандиты владели иностранными языками, продумывали акции до мельчайших деталей и отличались дерзостью. Часто они выдавали себя за респектабельных бизнесменов и никогда не убивали.
"Пантеры" в поисках добычи
В декабре 2003 года два черногорца, Владимир Лекич и Зоран Костич, выкрали из магазина в городе Франкфурт-на-Майне 18 элитных часов стоимостью 400 тысяч евро. В марте 2004 года в Токио "пантеры" устроили налет на ювелирный магазин Le Supre-Diamant Couture de Maki и похитили украшений на 17 миллионов фунтов стерлингов. В руки грабителей попало и ожерелье графини Вандомской.
Это было самое большое ограбление на территории Японии, а совершили его сербы — Дорди Разович, Александр Радулович, Снежана Панайотович и гражданка Шотландии Дороти Фасола. На налет ушло всего 36 секунд. От погони налетчики скрылись на мотоциклах и в тот же день вылетели в Париж.
В 2007 году «Розовые пантеры» вернулись в Токио и обчистили ювелирный магазин в престижном районе Гинза. На этот раз грабитель был один, а с места преступления он скрылся на велосипеде.
30 августа 2005 года "пантеры" в ярких рубашках и пляжных шляпах зашли в ювелирный магазин Сен-Тропе и похитили из него драгоценности. Пока полицейские перекрывали городские улицы и устраивали засады на дорогах, грабители скрылись на моторной лодке и переждали облавы в номере элитного отеля Сент-Максим. 31 января 2006 года четверо грабителей в масках ограбили ювелирный магазин в Лихтенштейне.
Полиции удалось задержать одного из грабителей по имени Милош Йованович, которому уже через полгода "пантеры" помогли сбежать из тюрьмы. Наиболее яркое ограбление произошло 15 апреля 2007 года в Дубае. Сербские налетчики на двух автомобилях «Audi» ворвались в торговый центр Wafi Mall. За полторы минуты вооруженные пистолетами бандиты обчистили магазин Graff и вынесли драгоценностей на 3 миллиона евро.
Много добычи "пантеры" взяли в Париже. 15 декабря 2008 года переодетые в женщин вооруженные преступники вошли в ювелирный магазин Harry Winston и, угрожая гранатами, украли бриллиантов и часов на 8 миллионов евро. Через два месяца такая же участь постигла и миланский ювелирный бутик Damiani. На этот раз сербы сделали под магазин подкоп и выкрали ценностей на 32 миллиона евро.
Охота на "пантер"
В 2013 года "пантеры" совершили налет на отель Carlton в Каннах и выкрали бриллианты суммой на 136 миллионов долларов с персональной выставки израильского миллионера Льва Леваева. Это была самая большая в истории кража ювелирных украшений. Однако для "пантер" это была и их «лебединая песня». Интерпол выяснил личности основных лидеров группировки, а детективы международной полиции искали и арестовывали их по всему миру.
С 2003 года удалось задержать 90 членов «Розовой пантеры». Последний случай поимки грабителей произошел в августе 2016 года. В Барселоне на проспекте Пассео-де-Грасия пять сербов за 48 секунд ограбили ювелирный магазин, но сразу после преступления их арестовала испанская полиция.
25 июля грабитель Милан Попарич и его приятель Андран Албрехт сбежал из швейцарской тюрьмы. "Пантеры" выкрали фургон, на котором разгромили въезд в тюрьму и помогли пособникам выйти на волю. При этом они стреляли в охранников.
В Сербии «Розовые пантеры» неофициальные народные герои, доказывающие Западу, который еще недавно бомбил их страну, что простые люди могут взять свое с помощью силы и ума. Сербы считают грабителей благородными разбойниками, которые не убивают людей и грабят только богатых.