Как Тихоокеанский вал Сталина спас советский Дальний Восток

Дальний Восток, если бы не Тихоокеанский вал Сталина, мог бы отойти другим государствам. Желающих отхватить такой «лакомый кусок» от советской России было достаточно.

Береговые укрепления в регионе начали возводить ещё в середине XIX века. Тогда специальные защитные сооружения появились во Владивостоке, Николаевске-на-Амуре и Порт-Артуре.

При этом в полной мере необходимость Тихоокеанского вала власти государства осознали только в период Русско-японской войны. Царские генералы наивно полагали, что оснащать порты современными видами вооружений не стоит. Это привело к тому, что японские корабли могли совершенно спокойно обстреливать русские укрепления и не встречать достойного сопротивления.

Вскоре стало понятно — без надёжных фортификационных сооружений ответить противнику, а также отстоять территории, будет проблематично. Тогда на Дальнем Востоке развернулось масштабное строительство. Но до конца довести задуманное помешала начавшаяся Первая мировая война (все пушки тогда должны были идти для охраны западных границ Российской империи). Следовательно, русский Дальний Восток оставался незащищённым.

«Захват Владивостока является простой экспедицией, которая может быть поручена любому подставному авантюристу», — вынес свой вердикт нарком обороны Климент Ворошилов, который лично посетил проблемную территорию.

Тогда Иосиф Сталин решил срочно принять меры.

В рекордно короткие сроки масштабная стройка началась по всей береговой линии — от Чукотки до Кореи. Батареи Дальнего Востока довольно быстро превратились в подземные города. Они были оснащены системой вентиляции, дизель-генераторами, душевыми, госпиталями, камбузами. В случае необходимости солдаты могли совершенно спокойно провести в укрытии 7-10 дней.

Тихоокеанский вал Сталина выполнил свою задачу — регион удалось отстоять. Японцы решили не предпринимать наступательных действий. Но, к сожалению, сталинские фортификационные сооружения были разобраны также быстро, как и возводились. Расформирование Тихоокеанского вала началось в 60-х годах прошлого столетия и активно продолжилось во время перестройки. В 90-е годы от сталинского вала практически ничего не осталось.