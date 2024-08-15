Народный календарь. Зачем развешивать по дому связки лука 18 августа
Православная церковь 18 августа чтит память Святого Евстигнея. По преданию однажды он увидел явления на небе Креста, который сложился из звезд. Этот знак сулил ему победы во всех битвах.
На Руси в этот день было принято особым образом заклинать жнивы, чтобы на них не поселилась злая сила. Для этого рано утром крестьяне выходили в поле с конопляным маслом и произносили специальные слова, после чего принесенное масло выливали на землю.
В Евстигнеев день полагалось замесить ячменный хлеб из первого намолота. Также крестьяне ели сырой лук с хлебом, солью и квасом. Люди верили, что это придает телу здоровье, а лицу — свежий внешний вид. Для того чтобы воздух в доме был чище, связки лука развешивали в каждой комнате.
По Дню Евстигнея также понимали, каким будет декабрь. Крестьяне узнавали погоду и на ближайшее будущее. На закате солнца выходили в поле и громко кричали. Если эхо слышалось далеко — это предвещало солнечный день, если близко — ждали осадков.
Приметы погоды:
Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться и утолщаться, то следует ожидать дождя или перемены погоды.
Если дождевые земляные черви выползают наружу — ждите ненастья, дождя.
Эхо на закате слышно далеко — к жаркой погоде. Не слышно эха — к дождю.
Именины отмечают: Евдокия, Кристина, Мария, Нонна, Дарья, Ефим, Викентий, Максимилиан и Иван.