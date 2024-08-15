Почему в истории Земли никогда не было глобального потепления

Современные сценарии климата прогнозируют события на Земле максимум до конца этого века. Причем практически все обещают землянам различные природные катаклизмы, если мы не одумаемся и срочно не прекратим выбрасывать в атмосферу в огромных количествах углекислый газ.

Дело в том, что нынешний период, по мнению науки, не имеет аналогов в истории Земли. Масштабы выбросов, причем за очень небольшой промежуток времени, беспрецедентные. Как и вырубки лесов, что существенно снижает способность природных экосистем регулировать климат. Все это ставит под угрозу Парижское соглашение по климату, которое предусматривает рост средней температуры на планете к концу века максимум на 2°С. А значит, уже ближайшее поколение землян ждет "нашествие" наводнений, засух, эпидемий и т.д.

Но международная группа ученых решила заглянуть еще дальше, на многие миллионы лет вперед. Они хотели получить ответ, как нынешние действия человека отразятся на очень далеком будущем.

Ученые обратили внимание периоды в истории планеты, когда ее вулканы выбрасывали в атмосферу наибольшее количество углекислого газа. Это вызвало резкий рост температуры и, как следствие, массовое вымирание целых экосистем. В частности, ученые изучали пермско-триасовое массовое вымирание около 252 миллионов лет назад. Тогда вулканы за 200 тысяч лет выбросили в атмосферу около 40 000 гигатонн углерода. В итоге средняя температура на планете выросла на 5-10°C, вызвав самое сильное вымирание на Земле за всю геологическую историю. Изучая с помощью геохимического анализа изотопы в различных отложениях, применив компьютерное моделирование, исследователи пришли к неутешительному выводу: планете потребовалось несколько миллионов лет на восстановление после такого "теплового удара".