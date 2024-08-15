Ядовитая красота: какие растения опасны для жизни

Обычная прогулка в Подмосковье закончилась смертью годовалого ребенка. Инцидент произошел вечером в понедельник, 12 августа, в деревне Липки Одинцовского района. Предположительно, малышка внезапно положила в рот сорванный с куста цветок и начала задыхаться. Родители позвонили в скорую и пытались вызвать у девочки рвоту, чтобы помочь до приезда врачей, но это не помогло. Приехавшие на место медики констатировали остановку сердца. MIR24.TV поговорил с врачом-токсикологом, к.м.н. Михаилом Кутушовым и заслуженным врачом России, главным врачом КБ имени В.В. Виноградова, д.м.н., профессором Ольгой Шараповой о смертельно опасных растениях, которые окружают нас, а также об оказании первой помощи при отравлении ядовитыми цветами.

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Белена, красавка, ландыш: самые ядовитые растения

Мир природы полон чудесных растений, но некоторые из них таят в себе опасность. Красота и невинный вид могут скрывать ядовитые вещества, способные нанести серьезный вред здоровью.

С недавних пор на земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок ипомея трехцветная. Это не только опасно для жизни, но и «небезопасно» для личной свободы и кошелька. За выращивание разноцветного садового цветка, известного среди дачников как «вьюнок» или «граммофончики», может грозить уголовное наказание: лишение свободы сроком до двух лет. А все дело в том, что вещества, которые содержатся в семечках этого растения, – галлюциногенные, оказывают наркотическое действие.

Особую опасность представляют растения, которые могут спровоцировать остановку сердца, как поясняет врач-токсиколог, к.м.н. Михаил Кутушов.

«Наперстянка – это растение с яркими колокольчатыми цветами и красивыми листьями часто используется в медицине, но в больших дозах может быть смертельно опасным. Сердечные гликозиды, содержащиеся в наперстянке, нарушают ритм сердца, вызывают аритмию и могут привести к остановке сердца», – подчеркивает эксперт.

Белена черная имеет неприятный запах и отличительный желтовато-зеленый цвет с фиолетовыми жилками. В ее составе содержатся алкалоиды, в том числе атропин, который блокирует нервные импульсы и может вызвать паралич дыхательной системы и остановку сердца.

Болиголов пятнистый – это растение с белыми цветами в виде «зонтиков» и пятнистым стеблем. В нем содержится токсичный алкалоид кониин: он действует на центральную нервную систему и вызывает паралич дыхательных мышц.

«Аконит известен больше как «волчий корень». Имеет яркие синие или фиолетовые цветы. Содержит аконитин, который очень ядовит и может вызвать аритмию и остановку сердца. Вороний глаз имеет характерный черный плод и четыре листа, расположенных крест-накрест. Все части растения ядовиты, но особенно плоды. В нем находится паристифин, который действует на сердечно-сосудистую систему и может вызвать остановку сердца», – добавляет Михаил Кутушов.

Красавка имеет темно-фиолетовые колокольчатые цветы и черные ягоды. Все части растения ядовиты. Она содержит атропин и скополамин, которые могут вызвать аритмию, остановку сердца и паралич дыхательных путей.

Ландыш майский является любимым весенним растением многих девушек, но все его части ядовиты. Помимо этого, цветок содержит сердечные гликозиды, которые могут нарушить ритм сердца и привести к остановке сердца.

Семейство лютиковых широко распространено в России: лютик едкий, лютик ядовитый, лютик ползучий. Сок этих растений очень и очень ядовит. Выделяемые им пары вызывают сильнейшее раздражение слизистой оболочки глаз, носа и гортани. От одного соприкосновения с лютиком может возникнуть слезотечение, насморк, першение в горле, кашель вплоть до удушья и спазма мышц гортани. Проглоченное растение вызывает резкие боли в пищеводе, желудке, кишечнике. Отравление сопровождается рвотой, поносом, в тяжелых случаях – останавливается сердце.

Слепота, паралич и… смерть: чем опасны растения?

В Подмосковье часто можно встретить борщевик, борьба с ним очень трудна и ведется постоянно. Предусмотрены и штрафы за то, что у человека растет борщевик на участке, комментирует заслуженный врач России, главный врач КБ имени В.В. Виноградова, д.м.н., профессор Ольга Шарапова.

«Опасность борщевика заключается в том, что он способен нанести человеку тяжелые ожоги. В соке растения содержатся высокие концентрации кумаринов и фурокумаринов. Простыми словами, эти вещества под воздействием ультрафиолетового излучения усиливают пигментацию кожи. Для возникновения проблемы достаточно небольшого солнечного света на пораженный участок кожи. Важно: ожоги могут проявляться не сразу. Их симптомы начинают развиваться через несколько часов, когда кожа краснеет, появляются волдыри и возникают сильные боли», – комментирует эксперт.

Если сок борщевика попал на кожу, необходимо немедленно смыть его теплой водой с мылом. Необходимо помнить: если сок попадет в глаза, это может привести к слепоте. Поэтому избегайте касания лица руками после контакта с растением.

«Советую обрабатывать пораженные участки специальными кремами и аэрозолями для ухода при ожогах. Ожог не ощущается сразу: только через несколько часов на коже появляются волдыри, покраснение и болезненные ощущения. Прокалывать волдыри нельзя, так как это может привести к инфекции. Важно обратиться к врачу для назначения адекватного лечения. Если у вас есть аллергия, то рекомендуется принять антигистаминное средство сразу после ожога. Игнорирование этого шага может спровоцировать серьезную аллергическую реакцию, которая в некоторых случаях может быть опасной для жизни, – дополнила Ольга Шарапова.

Среди ядовитых и опасных растений – волчье лыко, которое обладает мезерином, вызывающим сильное раздражение кожи и слизистых. Цикута содержит цикутоксин, опасный тем, что может привести к параличу и летальному исходу. Рододендрон имеет андромедотоксин, вызывающий головную боль, головокружение, тошноту и рвоту. Аконит обладает аконитином, вызывающим судороги, паралич и опасность смерти.

Болиголов пятнистый содержит кониин, что также может привести к параличу и летальному исходу. Клещевина обыкновенная имеет рицин, вызывающий серьезные нарушения работы желудочно-кишечного тракта и возможную смерть при употреблении внутрь.

Первая помощь при отравлении растениями

Отравление растениями может произойти в результате неправильного применения лекарственных трав, случайного проглатывания ядовитых ягод или контакта с кожей.

Симптомы отравления:

• тошнота

• рвота

• диарея

• головокружение и головная боль

• слабость и сонливость

• судороги

• изменение пульса и дыхания

• кожные реакции (краснота, покраснение, сыпь)

• потеря сознания.

«При подозрении на отравление растениями немедленно обратитесь к врачу или вызовите скорую помощь. Важно определить вид растения, которое вызвало отравление. В качестве первой помощи дайте пострадавшему выпить большое количество воды и вызовите рвоту. Далее следует принять активированный уголь, он свяжет токсины и предотвратит их всасывание в кишечник», – говорит Михаил Кутушов.

Медики подчеркивают: не надо экспериментировать с растениями, если вы не уверены в безопасности цветка, не трогайте его и не применяйте его в качестве народных средств для лечения. Обучайте детей безопасности при обращении с растениями. Мир природы прекрасен и многообразен, но не забывайте о его опасности!