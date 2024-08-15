Почему на орбите Земли появилось одно из крупнейших облаков мусора

Китай в очередной раз закрепил статус рекордсмена по производству космического мусора. В начале августа он начал развертывать собственный аналог Starlink — группировку «Цяньфань», в которой будет насчитываться более 10 тыс. аппаратов. Однако уже при запуске первой партии верхняя ступень «Чанчжэн-6А» взорвалась на орбите, породив пятое крупнейшее облако обломков. Чем это грозит и почему китайская космическая программа оборачивается проблемами для окружающих — в материале «Газеты.Ru».

Китайский ответ SpaceX

6 августа Китай отправил в космос первую партию спутников связи «Цяньфань». Старт был произведен с космодрома Тайюань с помощью ракеты «Чанчжэн-6А». Слово «Цяньфань» в переводе означает «Тысяча парусов», и название выбрано не случайно. Система позиционируется как аналог Starlink от Spacex, и к моменту завершения группировка должна будет состоять из 15 тыс. однотипных аппаратов на низкой орбите. Это позволит обеспечивать скоростной спутниковый интернет с низким пингом, который востребован в отдаленных районах Земли и на транспортных средствах. Кроме того, хоть это и не заявляется открыто, группировка из многих тысяч спутников будет практически неуязвима для традиционных средств поражения в виде противоспутниковых ракет и, в теории, может иметь военное применение.

Запуск, по словам представителей китайской космической отрасли, ознаменовал для страны новую веху. В первую партию вошло всего 18 спутников, и для завершения проекта подобных стартов потребуются многие сотни. Именно поэтому космические эксперты озабочены нештатной ситуацией, возникшей в ходе этого запуска. С чем связана проблема — неясно, китайские космические власти комментариев по этому поводу не дают. Ракетные ступени могут взрываться из-за остатков топлива, которые в норме должны быть выработаны, но это далеко не единственная причина.

© Slingshot Aerospace

8 августа космическое командование США заявило, что по итогам этого полета в космосе образовалось облако как минимум из трехсот фрагментов. Военные радары отслеживают объекты размерами от 10 сантиметров, но американская компания LeoLabs, чьи сенсоры чувствительнее, сообщила, что наблюдает более 600 обломков, а всего их может быть более 900.

Судя по всему, верхняя ступень ракеты разрушилась на высоте около 810 км после отделения от полезной нагрузки.

Точное количество сотен на счетчике обломков не столь важно — по оценке аналитической компании Slingshot Aerospace, они в любом случае несут серьезную угрозу всем спутникам на низкой орбите. Оценки американских военных более сдержанные: прямой угрозы какому-либо аппарату в данный момент они не видят. В NASA подтвердили, что прямой угрозы пока нет и для МКС, которая вращается вокруг Земли на высоте около 400 км.

Трение об атмосферу непрерывно замедляет обломки, и в конце концов, они попадут в плотные слои и сгорят. Тем не менее, на это уйдут десятки или сотни лет, а до того момента фрагменты ракеты будут снижаться с непредсказуемой скоростью, создавая угрозу.

Согласно базе данных астронома Джонатана Макдауэлла, эта нештатная ситуация стала пятым крупнейшим космическим событием с точки зрения количества образовавшихся обломков.

© Обломки ракеты «Чанчжэн-6a», по данным компании LeoLabs LeoLabs

Китайский космический путь

«Чанчжэн-6А» — это новая китайская ракета, созданная на основе более легкой «Чанчжэн-6». В отличие от более старых китайских ракет, она использует экологически чистую топливную пару керосин-кислород. Тем не менее, за неполные два года эксплуатации она успела приобрести плохой послужной список.

В ноябре 2022 года ее верхняя ступень распалась на орбите, создав поле из 500 обломков. В ходе многих других запусков «Чанчжэн-6A» наблюдатели также фиксировали отделившиеся фрагменты, но их число было слишком малым для создания новостного инфоповода. Китайская космическая программа крайне закрыта, поэтому у экспертов по космосу нет никаких данных о том, почему верхние ступени новой ракеты склонны образовывать обломки.

Китайская космическая программа в целом отличается более низкими стандартами безопасности по сравнению с американскими или российскими. Так, в 2007 году Китай в ходе испытаний противоспутниковой ракеты сбил собственный аппарат, образовав крупнейшее в истории облако из около 150 тыс. обломков.

В период с 2020 по 2022 год маршевая ступень тяжелой ракеты «Чанчжэн-5B» четыре раза неконтролируемо сходила с орбиты в произвольном месте. Одна из них упала поблизости от одной из Кот-д'Ивуарских деревень, а другая — вблизи поселений на острове Калимантан, но человеческих жертв не было. «Чанчжэн-5B» имеет уникальную конструкцию: у нее нет маленькой верхней ступени, и потому на орбиту выводится крупногабаритная маршевая, которая не успевает сгореть в атмосфере. В теории ступень можно было бы затапливать в океане за счет дополнительной двигательной системы или рулей, но Китай их не устанавливает, и многотонная конструкция падает в случайное место на земле. В связи с этим планы по развертыванию «Цяньфань» у некоторых экспертов вызывают опасения.

«Если даже малая часть запусков, необходимых для развертывания этой китайской мегагруппировки, создаст столько же мусора, сколько первый запуск, это сильно увеличит популяцию космического мусора на низкой околоземной орбите», — заявил вице-президент Slingshot Aerospace.

© Cпутники связи Starlink компании SpaceX Илона Маска в небе над городом Тангермюнде, Германия, 25 апреля 2020 года

Однако поскольку проблема начала привлекать внимание, нельзя исключать, что от китайских инженеров потребуют в срочном порядке изменить конструкцию, чтобы ракета перестала быть постоянным источником большого количества космического мусора. Пока этого не сделано, китайский ответ Starlink при использовании этой ракеты будет и дальше нести угрозу другим низкоорбитальным спутниковым группировкам.