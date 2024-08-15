Болезнь или распущенность: как люди становятся эксгибиционистами

С эксгибиционистами сталкивались в жизни многие. Кому-то «посчастливилось» пережить травмирующую встречу в детском возрасте, а кто-то пересекся с извращенцем уже во взрослом возрасте. К этому явлению можно относиться по-разному, но всегда актуален вопрос: зачем человеку это нужно?

Наука психология говорит, что эксгибиционизм — это сексуальная девиация, парафилия, для которой характерно очень сильное желание демонстрировать свои интимные места посторонним, желательно незнакомым людям. Чаще всего эксгибиционист действует в общественных местах, так как так ему легче реализовать свое желание и без проблем ретироваться.

Целью эксгибициониста является шокирование жертвы, ее реакция — именно этого они добиваются своими несложными манипуляциями. Не нужно путать этих ребят с нудистами — те не испытывают сексуальное возбуждение и не демонстрируют свою наготу намеренно, а обнажаются из-за своих убеждений.

Если девушка возбуждается, демонстративно раздеваясь перед своим парнем, то это также не эксгибиционизм. Такая реакция считается вполне здоровой, и беспокойства вызывать не должна. А вот намеренные занятия сексом на публике, с привлечением внимания случайных свидетелей — это уже несомненное расстройство.

Нельзя отнести к эксгибиционистам и танцоров стриптиза, ведь они показывают себя аудитории, которая не просто желает видеть их тело, но и платит за это. В этом случае нет никакого шокирующего воздействия, а речь идет просто о профессиональной деятельности.

Эксгибиционизм — это в основном прерогатива мужчин. Анонимные опросы, проводившиеся в Швеции, показали, что хотя бы раз в жизни грешили этим ради получения сексуального возбуждения 4,1% мужчин и всего 2,1% женщин. Мужчин также чаще арестовывают за демонстрацию гениталий, так как женщины более активно вызывают полицию, столкнувшись с этим явлением.

Зачем это им нужно?

Склонность к эксгибиционизму редко проявляется в зрелом возрасте. Обычно истоки этой девиации находятся в юности или даже в детстве. Психологи утверждают, что большинство таких людей впервые вышли «на тропу» в 12 лет, а уже в 15 начали показывать себя регулярно.

Как правило, эксгибиционисты — это замкнутые и нерешительные люди, которым сложно находиться в компаниях и трудно заводить знакомства. Подавляющее их большинство испытывают трудности с коммуникацией и одиноки. Они переключаются на ненормальное поведение из-за того, что не в силах завести нормальные сексуальные отношения.

Попробовав один раз и испытав сексуальное возбуждение, эксгибиционист надежно фиксирует в своем сознании взаимосвязь между демонстрацией гениталий и удовольствием. После этого отказаться от нездорового пристрастия такому человеку совсем непросто.

Исследователи опросили 180 эксгибиционистов, чтобы узнать, чего они хотят добиться своим не совсем нормальным поведением. Из них 35,1% ответил, что хотел бы, чтобы незнакомец вступил с ним в половую связь, для 19,5% реакция вообще не важна, а 15,5% ожидают, что жертва также разденется перед ними. 14,1% ожидают увидеть восхищение, 11,9% хотят наблюдать любую реакцию и только 3,8% эксгибиционистов хотят видеть злость или отвращение. Как ни странно, но всего 0,5% назвали желанной реакцией свой жертвы именно страх.

Виды эксгибиционизма

Совсем необязательно атрибутами этого отклонения являются пальто и парк. Появление интернета значительно расширило возможности эксгибиционистов, позволив им действовать более свободно и не так шокирующе. Существует множество способов показать себя людям и увидеть их реакцию на это действие.

В последние годы очень распространенным способом демонстрации интимных частей тела является рефлектопорно. В этом случае человек фотографирует себя в различных отражающих поверхностях. Сторонники этого направления выкладывают фото в интернет, надеясь увидеть реакцию пользователей в комментариях.

В качестве примеров рефлектопорно можно привести фото отражений обнаженных мужчин и женщин в экранах телевизоров, на блестящих поверхностях чайников и даже на вилках и ложках. Началось все с попытки одного австралийца продать чайник на интернет-аукционе. На фотографии было отчетливо видно его отражение на поверхности бытового прибора, что вызвало волну возмущений и обсуждений в сети.

Среди женщин очень популярна так называемая анасирма — поднимание юбки или платья при отсутствии нижнего белья. Разумеется, мужчины очень редко жалуются на такое проявление девиации, поэтому статистику по ней сложно назвать полной.

Еще одна распространенная форма отклонения — кандаулезизм, заключается в демонстрации другим своего обнаженного партнера. Согласно легенде, показывал свою жену телохранителям лидийский царь Кандавл, что и дало название половой перверсии.

Встречается и такой вид эксгибиционизма как мунинг, то есть демонстрация перед публикой задней части таза. Это не всегда связано с отклонением, так как зачастую исполняется из озорства или в знак протеста против чего-либо. Женщины практикуют флэшинг — мгновенное обнажение гениталий или груди.

Отдельно стоит упомянуть такую форму эксгибиционизма как мартимаклия, когда человек возбуждается, если посторонние видят его во время занятий сексом. Многие считают разновидностью перверсии стрикинг — пробежку в обнаженном виде, но это чаще провокационное действие, чем сексуальное.

Как лечат эксгибиционистов?

Как и любое сексуальное расстройство, эксгибиционизм начинают лечить терапевтическими методами. Иногда в ход идут медикаментозные препараты — к терапии подключают прием антидепрессантов. В особо тяжелых случаях, которые встречаются у мужчин, для излечения выписывают препараты, подавляющие выработку мужского гормона — тестостерона.