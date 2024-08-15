Скандалы и лицемерие: история допинга в спорте полна нелепых оправданий

История допинга в спорте полна нелепых оправданий, когда спортсмены, пойманные на запрещённых веществах, придумывают самые невероятные истории, чтобы избежать наказания. Однако не все из них заканчиваются одинаково: одни получают суровые дисквалификации, а другие умудряются выйти сухими из воды. Примером второго случая стала американская синхронистка Калиста Лю, которая была уличена в употреблении диуретиков, но смогла избежать дисквалификации, предложив весьма оригинальное объяснение.

Диуретики – это вещества, которые помогают быстро избавиться от лишней жидкости в организме, что особенно важно в таких видах спорта, как синхронное плавание и художественная гимнастика, где каждый килограмм может сыграть решающую роль. Однако использование этих препаратов запрещено, так как они могут скрывать следы других запрещённых веществ. Также они способствуют снижению веса неестественным образом – за счёт действия препарата, а не благодаря физическим нагрузкам или правильному питанию.

Допинг через постель с отцом

Когда Калиста Лю была поймана на употреблении диуретиков, её история могла бы показаться ещё одной типичной попыткой спортсмена оправдаться. Но её оправдание оказалось настолько необычным, что вызвало немало улыбок. Она заявила, что диуретик «дорзоламид» попал в её организм совершенно случайно. По её словам, это произошло, когда она отдыхала на кровати отца, который использует глазные капли с этим веществом.

Да, дорзоламид действительно применяется в медицине и используется в составе глазных капель. Однако Лю утверждает, что сама капли не использовала, а вещество попало в её организм, когда она легла на подушку, где остались следы дорзоламида после того, как отец применил свои капли. Это объяснение, мягко говоря, звучит странно, особенно учитывая, что Калиста уже давно не живёт с родителями.

Тем не менее спортсменка уверяла представителей Американского антидопингового агентства (USADA), что во время визитов домой она часто ложилась на кровать отца, чтобы вспомнить детство и поговорить с ним.

Быстрое рассмотрение дела и неожиданное решение

Что действительно вызывает удивление в этой истории, так это то, насколько быстро были проведены слушания по делу Лю. Несмотря на все странности её объяснения, USADA встало на сторону спортсменки. В результате Калиста смогла избежать дисквалификации и поехала на Олимпиаду в Париже, где завоевала серебряную медаль в групповых выступлениях.

Это решение вызывает вопросы, особенно если учесть, как редко такие оправдания принимаются всерьёз. Очевидно, что дело рассматривалось в условиях крайней спешки, чтобы спортсменка могла участвовать в Олимпиаде. И этот факт только усиливает ощущение несправедливости и двойных стандартов. В соцсетях в последние дни поднялась волна негодования по поводу серебра американок с допинговым оттенком, но вряд ли это что-то изменит.

Чтобы лучше понять, насколько странным кажется решение USADA, достаточно вспомнить случай с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Она также утверждала, что запрещённое вещество попало в её организм случайно, через десерт, приготовленный дедушкой. Однако это не спасло её от суровой дисквалификации на четыре года и потери золотой медали Олимпиады.

Сравнивая эти два случая, трудно не заметить явные двойные стандарты. Если в ситуации с Валиевой международные спортивные организации проявили жёсткость и принципиальность, то в случае с Лю они продемонстрировали готовность закрыть глаза на странные оправдания.

Международные скандалы и лицемерие

Решение оправдать Калисту Лю особенно нелепо выглядит на фоне недавних заявлений США о необходимости борьбы с допингом. Ведь именно американские спортивные организации активно критиковали других спортсменов и даже целые страны за нарушения антидопинговых правил. Например, скандал вокруг китайских пловцов, которые были допущены на Олимпиаду в Токио, стал одним из самых громких в международной спортивной повестке, и США были в числе тех, кто требовал самых жёстких мер.

Теперь же, когда дело коснулось их собственной спортсменки, американцы вдруг стали проявлять удивительную гибкость и готовность принимать самые невероятные оправдания. Это поведение можно назвать ничем иным, как лицемерием. Как видите, одним спортсменам не прощают даже мельчайших ошибок, в то время как другие могут отделаться лёгким испугом, предложив нелепое оправдание.