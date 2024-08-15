Пожилая пара потратила больше года ловила чужого пса

Пожилая пара из США узнала о чужом потерянном псе и потратила больше года на то, чтобы поймать его. Об этом сообщает Washington Post.

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Динна и Денни Саггитт из штата Мичиган услышали о псе по имени Барли 14 месяцев назад из соцсетей: он сбежал от хозяев примерно в сотне километров от дома Саггитов. Семья забрала Барли из приюта за полгода до происшествия. Они взяли пса с собой на отдых с палатками в национальном парке Tahquamenon Falls. Там пугливый пес ушел в лес и не вернулся. Хозяева на протяжении нескольких недель совершали регулярные 10-часовые поездки на автомобиле в окрестностях парка. Однако поиски оказались безрезультатными.

Саггиты, живущие в глубинке, регулярно обсуждали Барли с соседями. Пса время от времени замечали поблизости, но он боялся людей и убегал от них. Когда одна из соседок рассказала паре, что видела Барли недалеко от их участка, который находится примерно в 80 километрах от парка Tahquamenon Falls, Саггиты решили действовать. Они отправились в точку в 40 километрах от их дома и оставили там миску с едой в надежде на поимку Барли. Саггиты стали приезжать туда с кормом дважды в день в надежде приручить пса. Они также установили рядом камеры, чтобы отслеживать передвижения Барли.

Поначалу пес появлялся после того, как Саггиты уезжали, и уносил миску в чащу. Однако со временем он стал появляться на поляне до приезда пары. Саггиты установили там клетку-ловушку, однако Барли отказался даже приближаться к ней. В июле 2024 года, через год регулярных визитов в лес к Барли, пара решила обратиться к профессиональному ловцу собак. Они пригласили к себе бывшего военного ветеринара Шэрон Хансен. С ее помощью они установили на поляне особую клетку-ловушку. На протяжении двух недель Хансен вносила в нее разные изменения, ориентируясь на поведение Барли. Наконец, в начале августа, через 14 месяцев после побега, собаку удалось поймать.

Саггиты сообщили об этом хозяевам собаки и попросили разрешения оставить Барли себе. Бывшие хозяева одобрили этот шаг, потому что пугливый пес явно привык к своим опекунам. Теперь Барли живет с Саггитами и их собакой Сэди.

Ранее сообщалось, что в США экипаж круизного судна случайно обнаружил плавающую в открытом океане собаку и спас ее. Вскоре владельцы пса увидели сюжет по телевидению, позвонили в студию и вернули питомца домой.