Четырехколесные кинозвезды: самые необычные автомобили из советских фильмов

Советская кинокомедия «Старики-разбойники» вышла на экраны в 1971 году и стала одной из лучших работ Эльдара Рязанова. Приключения неунывающих пенсионеров в исполнении Юрия Никулина и Евгения Евстигнеева в первый же год проката собрали у экранов больше 30 тысяч зрителей. Особое внимание публики привлек элегантный желтый спорткар, каких до этого отечественные автолюбители еще не видели. К слову, необычные машины довольно часто становились героями художественных фильмов. О самых ярких четырехколесных персонажах, засветившихся в советском кино, расскажем в материале MIR24.TV

© Кадр из х/ф «Старики-разбойники», «Мосфильм» , 1971 год

ГТЩ (Гран-Туризмо Щербининых) – «Старики-разбойники»

Впечатляющее купе апельсинового цвета, за рулем которого сидел Андрей Миронов в фильме «Старики-разбойники», можно легко принять за импортный автомобиль. На самом же деле это «самоделка» московских конструкторов братьев Анатолия и Владимира Щербининых. Свое уникальное железное творение, получившее впоследствии название ГТЩ, инженеры собрали в 1969 году. Машину оснастили двигателем ГАЗ‑21, а также агрегатами ГАЗ‑69 и ГАЗ‑12. Яркому кузову механики уделили особое внимание, ведь Щербинины были художниками и увлекались автомобильным дизайном.

Конечно, в производство приземистый спорткар пущен не был, зато успел сделать успешную кинокарьеру. На экране его можно увидеть не только в рязановской трагикомедии, но и в многосерийной ленте «Ольга Сергеевна». В этой драматичной истории на самодельном купе передвигается талантливый инженер.

Adler Trumpf – «Кавказская пленница»

© Кадр из х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»,, «Мосфильм» 1966 г.

Одним из самых знаменитых автомобилей советского кино является красный кабриолет из «Кавказской пленницы». Машина, на которой разъезжает комическая троица в составе Никулина, Вицина и Моргунова, не имеет никаких опознавательных знаков, кроме оленя на капоте. Эта изящная деталь вводит зрителей в заблуждение, заставляя предполагать, что перед ними – старый образец отечественного автопрома. Однако в реальности это немецкий автомобиль Adler Trumpf.

Его выпускали с 1932 по 1939 год, а в СССР эта модель получила большое распространение в послевоенное время, когда серийную иномарку стали завозить из Германии. Автомобили Adler Trumpf славились передним приводом и относительно небольшой ценой. Кстати, кабриолет из фильма не являлся реквизитом киностудии, а был личным транспортным средством Юрия Никулина. Именно этот автомобиль увековечили в памятнике выдающемуся актеру в Москве на Тверском бульваре.

ХАДИ-9 – «Скорость»

© Кадр из х/ф "Скорость"

Советская драма «Скорость» вышла на экраны задолго до популярного одноименного голливудского блокбастера. Картина с Алексеем Баталовым и Дмитрием Харатьяном в главных ролях повествует о гонщиках, механиках, конструкторах и всех, кого объединяет любовь к автомобилям. Неудивительно, что для съемок отечественной ленты было собрано множество самых разных машин на любой цвет и вкус. Самым любопытным образцом стала так называемая ИГЛА-09-SR.

Внешне она была больше похожа на ракету и, по сути, представляла собой настоящий реактивный автомобиль с авиационным двигателем РД-9. Построили диковинку по заданию партии для установления мирового рекорда скорости. Ее расчетная скорость составляла 1200 км/ч.

Официально машину называли ХАДИ-9 – в честь Харьковского АвтоДорожного Института, проектировавшего модель. И хотя в полной мере воплотить амбициозные планы советского руководства не удалось, машина все же вошла в историю благодаря кинематографу. Известно, что за кадром каскадеры смогли разогнать ХАДИ-9 до 500 км\ч.

Horch 853 – «Щит и меч»

© dpa/picture-alliance/ТАСС

Роскошный кабриолет Horch 853 влюбил в себя уже несколько поколений автоколлекционеров. Первый образец величественного авто представили широкой публике на Парижской выставке в 1935 году. С тех пор его по праву называют одной из самых шикарных машин в мире. Изготовленные по специальному заказу и очень малым количеством, эти красавцы находились в пользовании у самых состоятельных людей и высших чинов Германии. Владельцами люксовой модели были Гиммлер, Геринг, посол Германии в СССР Шуленберг и маршал Финляндии Маннергейм.

После Второй мировой войны число счастливых обладателей Horch 853 пополнили и советские граждане. Среди них оказался Александр Ломаков – известный реставратор старинной автомототехники. Именно его фаэтон сыграл более чем в 25 отечественных фильмах. В их числе – шпионский сериал «Щит и меч» Владимира Басова, комедия Виктора Титова «Здравствуйте, я ваша тетя», а также военная драма «Бархатный сезон» Владимира Павловича.

Rolls-Royce Phantom – «Новые приключения неуловимых»

© Кадр из х/ф "Новые приключения неуловимых"

На протяжении уже нескольких десятилетий одним из самых звездных автомобилей на «Мосфильме» остается шикарный Rolls-Royce Phantom. Машину можно увидеть и в боевике Эдмонда Кеосаяна «Новые приключения неуловимых», и в дебютной работе Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», и в экранизации булгаковского «Бега», и еще во множестве других отечественных фильмов.

В советское время солидный «англичанин» стал практически незаменимой частью реквизита. Сегодня он по-прежнему на ходу и продолжает сниматься в современных фильмах с историческим контекстом. И хотя от оригинала в нем остался разве что только кузов, а внутреннее оснащение пришлось обновлять за счет деталей от других производителей, в кадре он по-прежнему смотрится элегантно и фактурно.