Как годовалые дети учатся притворcтву

Дети распознают притворство, и около половины из них могут притворяться сами уже к 12 месяцам, показало новое исследование Университета Бристоля (Великобритания). Научная статья вышла в Cognitive Development.

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Профессор Елена Хойка, ведущий автор исследования, профессор психологии: «Наши результаты подчеркивают, что притворство — это сложный, эволюционирующий процесс, который начинается очень рано, способствуя развитию их когнитивных и социальных навыков. Притворство играет ключевую роль в обучении, творчестве, установлении дружеских отношений и понимании окружающих людей.

Результаты основываются на опросе 900 родителей детей от рождения до трех лет из Великобритании, США, Австралии и Канады. Самый ранний возраст, когда дети начали понимать притворство, составил четыре месяца, а к 13 месяцам около половины детей уже распознавали притворство других. Примерно половина детей в возрасте 12 месяцев регулярно участвовала в притворных играх.

Исследователи выделили 18 различных типов притворства, которые появляются и развиваются в раннем возрасте. Притворство у годовалых детей часто начинается с использования собственного тела, например, притворства сна. Они также могут использовать жесты и действия, такие как чистка зубов пальцем или притворное использование предметов, например, «пить» из пустой чашки.

Профессор Хойка: «Далее они начинают притворяться, что один предмет является другим, например, банан — это телефон. Такой тип притворства действительно открывает для них новые горизонты творческой игры, позволяя представить что угодно».

Притворство у двухлетних детей, по данным исследования, демонстрирует более абстрактное мышление, когда дети притворяются, что делают то, с чем не сталкиваются в повседневной жизни, например, управляют ракетой. В этом возрасте дети используют свое тело, чтобы изображать других, включая предметы, такие как деревья, животные или другие люди. Развитие языковых навыков также помогает им притворяться новыми способами, создавая сложные сюжеты.

Наконец, в возрасте трех лет дети становятся очень креативными, часто придумывая необычные сценарии, например, изображая мультяшных персонажей, летающих в космосе. Некоторые также начинают создавать и взаимодействовать с воображаемыми друзьями.