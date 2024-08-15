Стюардесса назвала истинную цель вежливого приветствия пассажиров в самолете

Стюардесса рассказала, зачем на самом деле экипаж вежливо приветствует пассажиров при посадке в самолет. Этим секретом она поделилась в личном блоге @ioanaiachim в TikTok.

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Бортпроводница Wizz Air Иоана объяснила, что истинная цель не только в том, чтобы проявить любезность и гостеприимство. По ее словам, так члены экипажа оценивают, готов ли человек к полету.

«Это необходимо, чтобы проверить, не слишком ли вы пьяны или больны, чтобы лететь», — пояснила она.

Публикация стюардессы удивила пользователей сети.

«Ха-ха, я считал, это для проверки наших посадочных талонов», «Я в отчаянии, думал, они со мной флиртуют», — писали они в комментариях.

Ранее бортпроводница авиакомпании Tui посоветовала подписчикам никогда не надевать в самолет шорты. По ее словам, это негигиенично.