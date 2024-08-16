Почему океанское дно может превратиться в пустыню

Учёные из Университета Норд в Норвегии и Университета Танзании в Австралии пришли к неутешительному выводу, что к 2100 году порядка 51% мирового океана будет покрыто кислотным слоем.

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Это присходит из-за растворения в воде химически нестабильного карбоната кальция, или кальцита. Это материал, из которого состоят раковины моллюсков.

Кальцит растворяется в силу сочетания высокого давления и низкой температуры воды. Высвобождение и растворение карбоната кальция присходит на глубине 4 км — в пространстве, известном как глубина карбонатной компенсации.

В процессе трансформации кальцит становится ещё более нестабильным веществом — лизоклином. И для отравления океана достаточно подъёма лизоклина всего на несколько метров. На это влияет плоскость океанского дна.

При этом лизоклин за последние 150 лет поднялся уже на 100 метров, а к концу века может подняться ещё на несколько сотен метров. В результате океанское дно площадью в миллионы квадратных км станет безжизненной пустыней, так как все известковые отложения растворятся, превращаясь в кислотные области.

По расчётам исследователей, в случае увеличения глубины карбонатной компенсации примерно на 320 метров, площадь мёртвого океанского дна под ней увеличится на 10% и составит 51% мирового океана.

Под угрозой полного исчезновения окажется колоссальное разнообразие организмов: мягкие кораллы, мидии, морские улитки и другие организмы, чьи скелеты и панцири состоят из кальцита.