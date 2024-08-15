Сдача в плен: чем она отличалась у немцев и у красноармейцев

Годы Великой Отечественной войны заполнились не только огромным числом погибших и раненых, но и пленных. Что для советской стороны, что для германской их количество измерялось миллионами. При этом сдавались в плен красноармейцы и немцы по-разному.

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Отсутствие гарантий

О том, сколько советских солдат оказалось в немецком плену, неизвестно до сих пор. Разные источники приводят на этот счёт разные сведения – от 4,5 до 5,5 млн человек. Их дальнейшей судьбе не позавидуешь. Согласно установке фюрера, пленных бойцов требовалось как можно скорее уничтожить. Правда, для некоторых делались исключения – их загоняли в лагеря, где уже проводились так называемые чистки – выявление евреев и политработников.

Несмотря на такое отношение, фашисты регулярно распространяли пропагандистские листовки, «приглашающие» сдаться в плен. Только в первые месяцы войны таких агиток выпущено было более 160 млн экземпляров. «Тёплый приём» гарантировался тем красноармейцам, которые будут громко кричать «Сталин капут!».

Британский историк Роберт Кершоу отмечал, что советские бойцы отчаянно сопротивлялись и порой предпочитали смерть попаданию в плен. Они прекрасно понимали, что сдача даже с учётом следования всем правилам ведения войны вовсе не является гарантией безопасности. Известно много случаев, когда коварные нацисты молча расстреливали безоружных бойцов РККА с поднятыми вверх руками.

Немецкий подход

Чем дольше длилась война, тем больше в советском плену оказывалось немцев. Так, к 1942 году пленными числилось более 71 тыс. фашистов. Позже под Сталинградом сдалось в плен ещё как минимум 100 тыс. человек. По подсчётам историков Р. Козлова и С. Маркушиной, за время войны всего было пленено 2 388 443 солдат вермахта.

Уже после Сталинграда, Курска и других значимых побед РККА немцы сдавались в плен целыми частями и подразделениями. Фашисты проявили себя как законопослушные граждане – в тыл они отправлялись организованными колоннами с минимальным конвоем, а то и вовсе без сопровождения.