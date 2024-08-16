Откуда прилетел астероид, погубивший динозавров

Чиксулубское событие — гигантский удар, положивший конец эре динозавров и открывший путь млекопитающим, — было вызвано астероидом, прилетевшим из-за орбиты Юпитера. Команда международных исследователей установила, что это был именно астероид, а не комета. Исследование было опубликовано в журнале Science, сообщает служба новостей издательства.На Земле произошло несколько массовых вымираний, но только одно из них — вымирание на границе мелового и палеогенового периодов — однозначно связано с ударом. В результате исчезло около 76% всех видов животных. В тот период астероид диаметром около 10 километров обрушился на нынешний полуостров Юкатан, оставив после себя колоссальный кратер и вызвав волну вымираний, изменивших мир.

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Откуда же появился этот смертоносный камень? Это может подсказать слой осадочных пород, появившихся в момент удара, если искать в них минеральные сигнатуры, которые можно сопоставить с известными типами космических объектов. В слоях на границе мела и палеогена много иридия, рутения, осмия, родия, платины и палладия. Эти элементы платиновой группы довольно редки на Земле, особенно на поверхности, но обычны для метеоритов — кусков космических объектов, падающих на Землю.

Однако Чиксулубский удар был не единственным разрушительным событием на Земле в то время. В течение почти миллиона лет между мелом и палеогеном действовали огромные вулканические области, декканские траппы, выбрасывающие вулканический материал. Это еще один возможный источник платиновых элементов.Ученые из Университета Кёльна исследовали рутений, несколько изотопов которого можно найти в промежуточном слое. Изотопы — формы одного и того же элемента с разным количеством нейтронов, их соотношение в образце действует как отпечаток пальца: в земном рутении соотношения изотопов должно отличаться от тех, что обнаружены в метеоритах. Рутений изучался из различных слоев в Испании, Италии и Дании, из кратеров метеоритных ударов и самих метеоритов.

Это сравнение показало, что рутений в пограничном слое мела и палеогена не имеет земного происхождения — он прибыл из космоса. Его характеристики больше всего соответствуют редкому типу астероидов, углистых хондритов. Он богат углеродом и происходит из внешних регионов Солнечной системы за орбитой Юпитера.

Пять других исследованных ударов были вызваны кремнистыми астероидами, которые находятся ближе к Солнцу и чаще попадают на Землю. Считается, что Юпитер действует как барьер для объектов из внешней Солнечной системы, улавливая астероиды. Иногда некоторые из них проскальзывают, но обычно попадают на Землю в виде меньших осколков, чем Чиксулубский ударный элемент.