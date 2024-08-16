Почему «бабушкины» методы лечения на самом деле опасны для здоровья

Еще с детства мы привыкли, что любая болячка лечится ударными дозами лука и чеснока, горячим чаем с лимоном, малиновым вареньем и вареной картошкой в мундире, над которой нужно усердно дышать. Но с развитием науки и получением новых знаний об организме человека, стало совершенно очевидно, что большинство «бабушкиных» методов лечения не только бесполезны, а даже опасны. Именно о таких псевдолайфхаках мы и хотим рассказать вам.

Запрокидывание головы от кровотечения из носа

Признавайтесь, вы ведь тоже так делаете? Если да, то вам следует узнать, что такое положение головы приводит к тому, что кровь из носа попадает в пищевод и желудок. Это хоть и не опасно, но крайне неприятно, так как может привести к возникновению тошноты и рвоты. Лучше всего в такой ситуации наклониться вперед и положить на переносицу холодный компресс, дождавшись, пока кровь остановится.

Сода от изжоги

Этим методом особенно часто пользуются беременные, так как многие аптечные средства против изжоги им запрещены. И справедливости ради нужно отметить, что сода действительно нейтрализует жжение за грудиной, ведь при ее попадании в желудок происходит реакция, аналогичная гашению соды в кулинарии.

Вот только наши бабушки явно были не в курсе, что после этого «коктейля» кислота в желудке начинает вырабатываться в больших количествах, чем раньше. Из-за этого происходит воспаление стенок желудка и развитие многих серьезных заболеваний.

Ингаляции над картошкой от кашля и насморка

Ну кто из нас хоть раз не дышал над картошкой? Пожалуй, это самый распространенный метод «лечения» от простуды и насморка. При помощи таких ингаляций можно отлично прогреть горло и вдохнуть вместе с парами массу полезных веществ. Правда, у вас также есть все шансы получить ожог дыхательных путей, повредить слизистую глаз и даже потерять сознание, если до начала процедуры у вас была высокая температура.

Масло против ожогов

Запомните одно простое правило: любой ожог в первую очередь нужно охладить, к примеру, обычной прохладной водой из крана. Если нанести на свежий ожог растительное масло, как советуют нам наши бабушки, температура кожи только повысится, а вместе с ней болевые ощущения и повреждение тканей.

Йод и зеленка на все случаи жизни

В аптечке любого человека, родившегося раньше 2000-х, обязательно есть йод и зеленка — помощники на все случаи жизни. Ими мажут царапины, прыщики, крупные ранения, ушибы, порезы и все, что только можно помазать. Но такой подход к лечению является неверным: данные средства годятся только для обработки мелких ссадин.

Во всех остальных случаях йод и зеленку можно наносить только вокруг раны, но никак не внутрь, ведь таким образом вы рискуете получить химический ожог и значительно замедлить процесс заживления.