Зачем в Испании стерилизуют тигровых комаров

С изменением климата в Европе стали чаще встречаться тигровые комары — переносчики лихорадки денге и других опасных болезней. Испанские ученые борются с этим инвазивным видом насекомых, выпуская на волю выращенных в лабораторных условиях и стерилизованных комаров. Посмотрите, как это происходит.

В лаборатории в Валенсии разводят и стерилизуют тысячи тигровых комаров для борьбы с лихорадкой денге и другими заболеваниями, поскольку глобальное потепление способствует распространению инвазивных видов по всей Европе

© Ученый Игнасио Пла осматривает клетку со стерилизованными ионизирующим излучением самцами тигровых комаров, которых собираются выпустить в парк

Для стерилизации насекомых Центр биологической защиты от вредителей в Валенсии применяет ускоритель заряженных частиц. Каждую неделю на волю выпускают примерно 45 тыс. стерилизованных самцов, которые спариваются с самками, укусы которых передают болезни людям. Самки в итоге не дают потомства, что приводит к сокращению популяции опасных комаров.

© Тигровый комар (Aedes albopictus), сфотографированный через 20-кратный оптический микроскоп

«Это вид становится все более распространенным в связи с изменением климата. Здесь есть благоприятные условия для его развития в течение более длительных периодов в году, и его популяция постоянно растет», — цитирует Reuters Висенте Далмау из департамента здравоохранения, сельского хозяйства и рыболовства региона Валенсия.

© Клетки с тигровыми комарами, в которых они спариваются, а самки откладывают яйца

Образцы для размножения берут там же — в Валенсии. Куколок-самок отделяют от самцов, а затем с помощью радиации последних стерилизуют. Данный метод используют по всему миру, но лаборатория в Валенсии впервые применяет его для тигровых комаров.

В последнее время в Европе усилились опасения относительно переносимых тигровыми комарами вирусов денге, зика и чикунгунья. Данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний свидетельствуют о росте завезенных случаев из регионов, где вирус денге является эндемиком, а также об увеличении числа локальных вспышек вируса лихорадки Западного Нила и денге в Европе. Ареал обитания полосатого тигрового комара (Aedes albopictus) расширяется: он идет на север, восток и запад Европы. В настоящее время его популяции самостоятельно развиваются в 13 странах, включая Испанию.

В прошлом году Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте заболеваемости денге во всем мире. Число зарегистрированных случаев с 2000 года увеличилось в восемь раз, достигнув 4,2 млн в 2022 году.