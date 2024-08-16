Шесть самых экзотических военных баз СССР

В период Холодной войны военные базы по всему миру открывали не только США, но и СССР. Конечно, особое внимание советская власть уделяла союзникам по Организации Варшавского договора, но были и другие регионы планеты, в которых узнали о «коммунистической военной мощи». Расскажем о самых экзотических.

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Куба

Впервые советские военные появились на Острове свободы в 1962 году во время операции «Анадырь» по доставке компонентов ядерных сил СССР. С этого момента в Карибском море на постоянной основе стала размещаться Группа советских войск на Кубе. Вскоре в пригороде Гаваны Лурдесе вырос центр радиоэлектронной разведки. За годы сотрудничества в регионе также были построены база ВМФ Сьенфуэгос и центр связи «Прибой» в Эль-Габриэле. Правда, после распада СССР данные объекты пришлось оставить.

Вьетнам

Советские военные в XX веке смогли обосноваться во Вьетнаме. По состоянию на 1972 год военная база включала судоремонтный завод и крупный аэродром. В порту могли одновременно находиться 10 надводных кораблей, восемь подлодок и 5-6 транспортных кораблей, а аэродром был рассчитан на одновременное пребывание 16 самолётов-ракетоносцев, около 10 разведывательных самолётов и трёх транспортников. Довольно внушительный арсенал, который долгое время не давал покоя капиталистическому блоку.

Вывод российского контингента из Камрани начался только в 2001 году, но спустя 12 лет между Москвой и Ханоем было подписано соглашение о совместном пользовании базой.

Сомали

Советская морская база в Сомали – в Бербере на берегу Аденского залива – на протяжении всего существования оставалась островком стабильности в неспокойном африканском государстве. Моряки из СССР контролировали один из важнейших мировых маршрутов из Европы в Азию, проходящий через Суэцкий канал, что давало огромные геополитические преимущества.

Но в 1977 году государство развязало войну с другой дружественной страной – Эфиопией. Москве пришлось выбирать, и выбор был сделан в пользу Аддис-Абебы. Не удивительно, что после такого решения нашим войскам указали «на выход» из Берберы.

Эфиопия

Из Сомали советские военные со всем стратегическим имуществом переехали на территорию Эфиопии – на архипелаг Дахлак, где появился пункт базирования Нокра. Военная база существовала до 1991 года.

Сейшелы

Советская база на Сейшельских островах в Индийском океане появилась в ноябре 1981 года, после того как наши корабли помешали противникам действующей власти совершить государственный переворот.

В обмен на гарантии дальнейшей безопасности и независимости островного государства, сейшельское правительство позволило для флота СССР организовать пункт материально-технического обеспечения, а авиации использовать аэропорт Виктории. Пункт базирования на Сейшелах просуществовал до 1990 года.

Йемен

В противостоянии между республиканцами и монархистами, которое вспыхнуло в Йемене в 1962 году, СССР поддержал первых. В итоге дружественные отношения позволили Москве договориться о создании в 1976 году на архипелаге Сокотра базы советских ВМС. Правда, существовала она всего три года. Уже в 1979 году нашим военным пришлось спешно уходить с острова.