Археологи откопали новых древних белорусов

Новые открытия белорусских археологов переписывают историю этой страны. Исследования, проведенные Институтом истории Национальной академии наук Белоруссии, указывают на то, что ее современная территория была заселена гораздо раньше, чем предполагалось.

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Древнее прошлое Белоруссии

Директор Института истории Вадим Лакиза сообщил о сенсационных находках, которые существенно расширяют рамки древней истории Белоруссии. Например, археологические раскопки вблизи деревни Огово выявили следы человеческой деятельности возрастом не менее 400 000 лет. Хотя ранее считалось, что первые стоянки человека на территории страны относятся к периоду в 250 000 лет назад.

Гродненская земля: свидетельница древней истории

Не менее интересны результаты исследований, проведенных в Гродненской области. Находки артефактов возрастом около 100 тысяч лет в районе деревни Кошевники свидетельствуют о том, что и эта территория была населена гораздо раньше, чем предполагалось ранее. До этого же речь шла всего о 10 000 – 12 000 лет.

Менск: древний город с богатой историей

Исследования древнего Менска — современного Минска — также принесли новые открытия. Ученым удалось подтвердить, что город был основан в X веке. Более того, благодаря уникальным археологическим находкам, удалось реконструировать облик древнего города и воссоздать быт его жителей.