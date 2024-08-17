Какие русские имена на самом деле самые «старшие»

Исконно русские имена были утрачены с приходом на Русь христианства. Им на смену пришли имена греческого, латинского, еврейского происхождения. Их-то мы ошибочно и считаем «своими».

Главный признак исконно русских имён — незамысловатость происхождения. При определённых условиях, объяснить, что они означают, можно и без специальных знаний. Например, Богдан — данный Богом, Любомир — любящий мир или любимый миром. Кстати, можно отследить и ещё несколько закономерностей. Так, подавляющее число славянских имен обладают светлым, добрым, радостным смыслом и состоят из двух частей: Люд-мила, Добро-нрав, Миро-слава, Любо-мысл и так далее.

Во многих русских именах присутствуют две частицы: «яр» и «слав». Первая происходит от древнерусского слова «ярило». Так на Руси называли и бога солнца, который «отвечал» за жизнь, процветание, радость. Вторая же частица означает, очевидно, славу, известность, влияние. Славяне, которые верили в силу имени, старались называть своих детей таким образом, чтобы использовалось как можно больше «волшебных» слов. Видимо, по этой причине имена Ярослав и Ярослава на протяжении многих лет оставались самыми популярными.

Ещё одна востребованная частица — «свет»: Светогор, Светополк, Светослава. У этих имён есть и практически полные «двойники»: Святогор, Святополк, Святослава. Но в их основе лежит «свят», то есть «святой». Вообще, наши предки любили использовать в именах слово «бог». Считалось, что благодаря этому с ребёнком постоянно будет находиться Бог, который и убережёт его от многих проблем и необдуманных поступков.

Перечисленные выше имена на слуху. Наверняка, у каждого есть хоть один знакомый, которого зовут Ярослав, Богдан или Святослав. Но существует и масса «забытых» имён.

Учитывая, что всё новое — это хорошо забытое старое, они всего лишь ждут своего часа. Не исключено, что в скором будущем на вершине «именного хит-парада» окажутся Храбр, Прекраса, Вышан, Дорож, Истр, Звенец. У этих имён тоже богатая история, которая началась задолго до крещения Руси.