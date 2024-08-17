Как девушки на Руси проявляли нежность

Как продемонстрировать понравившемуся человеку свою любовь? Намеками, при помощи ласки и доброго слова? А, может быть, написав анонимное письмо? Несмотря на строгие церковные правила, существовавшие на Руси, девушки умели это делать.

До брака нельзя

О любовных традициях славян нам известно не так много. Бытует мнение, что добрачные отношения были у них в порядке вещей, правда, достоверных свидетельств нет, остается только догадываться. Но с приходом христианства любые отношения между мужчиной и женщиной вне брака попали под запрет. Конечно прикосновения, объятия и даже поцелуи имели место, но только — без посторонних глаз. Ведь девушку за такое могли счесть «блудницей», что влекло за собой всеобщее осуждение и проблемы в семейной жизни.

Нежные обращения

А вот нежные обращения друг к другу считались вполне допустимыми и были в ходу. Так девушки называли симпатичных им юношей «ладом», «дролей», «задобным» или «лелем» — в честь славянского бога любви. Парни же, обращаясь к возлюбленной, использовали слова «любушка», «душенька», «милушка» и т.д. Одной из распространенных форм приветствия, используемая и парнями, и девушками, звучала как «Разласка моя милая!».

Святочные «вечерницы»

Но, конечно, слов было недостаточно — молодым телам хотелось ласк и любви. Несмотря на запреты церкви, до этого тоже доходило. Так, на Руси существовала традиция святочных «вечерниц», когда в доме собирались парни и девушки для общения. Обычно, чтобы «не доводить до греха», в качестве «няньки» к ним приставляли добропорядочную матрону или набожного дядьку. Впрочем, это не мешало молодым не просто общаться и завязывать отношения, но и уединяться для интимных разговоров и ласк. До половой близости, конечно, не доходило, но все же…

Ласковые традиции

Но ведь проявлять нежность можно не только по отношению к возлюбленному. Хотя на Руси и не было принято баловать детей, это не значит, что матери их не любили. Их ласкали, обнимали, гладили по голове и целовали. А называли — «дитятко». Впрочем, в ходу были и ласковые обращения, часть из которых мы используем и сегодня: «рыбка», «зайчик», «птичка», «солнышко». Более современные слова «сынок», «доченька» появились гораздо позже. Еще в начале прошлого века в деревнях мальчиков часто звали «касатиками» или «соколиками», а девочек — «девоньками».