Кто устраивал самые скандальные в истории России тюремные банкеты

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начала проверку в исправительной колонии №7, расположенной в мордовском поселке Сосновка. Поводом для нее стал праздник в честь некого криминального авторитета, который 20 июля устроили осужденные, в том числе наркодилеры-иностранцы и лидеры этнических группировок. На опубликованном видео с застолья запечатлены около 40 осужденных, сидящих вокруг накрытого стола с арбузами, шашлыком, салатами, пиццей, выпечкой и напитками. Кадры вызвали бурное обсуждение в сети, однако член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева отметила, что на них нет явных нарушений: вся эта еда разрешена и продается в колониях. Между тем скандалы из-за банкетов в российских тюрьмах случались и раньше, самые громкие из них вспомнила «Лента.ру».

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1994 год. Водка и икра в «Бутырке»

Самый скандальный тюремный банкет лихих 1990-х состоялся 20 мая 1994 года в знаменитом столичном СИЗО «Бутырка».Поводом для него послужила сходка криминальных авторитетов, организованная вором в законе Сергеем Липчанским по кличке Сибиряк. Встречу посвятили примирению криминальных авторитетов после противостояния из-за нефтяного бизнеса.

Часть участников сходки находилась в СИЗО в качестве арестантов, а другую в «Бутырку» пропустили надзиратели, подкупленные Сибиряком. Уголовники расположились в служебном помещении и накрыли стол с дорогой водкой, икрой, балыком, экзотическими фруктами и огромным блюдом котлет по-киевски — около 150 штук.

Однако не успело застолье толком начаться, как в помещение ворвались сотрудники Регионального управления по организованной преступности (РУОП) МВД: они узнали о предстоящей сходке от коллег из Федеральной службы безопасности (ФСБ), которые разрабатывали наркоторговцев-иностранцев.

Вор в законе Сергей Липчанский (справа) — организатор банкета в СИЗО «Бутырка»

По некоторым данным, информацию сотрудникам спецслужбы передал Леонид Завадский — приближенный криминального авторитета Сергея Мамсурова, позже застреленный боссом. В итоге оперативники задержали 34 человека, в том числе лидеров Солнцевской ОПГ и организатора встречи Сибиряка.

Кроме того, в наручниках оказались воры в законе Шакро Какачия (Старый) и Тенгиз Гавашелишвили (Пицундский). Правда, большинство задержанных вскоре отпустили. Но подкупленные Сибиряком сотрудники «Бутырки» — дежурный помощник начальника СИЗО, его заместитель и двое контролеров — были осуждены.

2018 год. Поросенок для арестанта

Осенью 2018 года семеро заключенных исправительной колонии №37 (поселок Яя) в Кузбассе устроили банкет в честь дня рождения одного из них и освобождения другого. Специально для нелегального застолья, устроенного в комнате воспитательной работы отряда №1, осужденные, в нарушение правил, переоделись в спортивные костюмы.

Среди тарелок с колбасой, овощами и хлебом, а также бутылок лимонада особо выделялось блюдо с копченым поросенком.

Смотрите, свинья нормальная, настоящая, это не муляж никакой. А то подумаете, что мы тут что-то намутили. Утром еще бегала Один из участников застолья в ИК-37

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К слову, позже выяснилось, что участники праздника ранее входили в секцию дисциплины и правопорядка, то есть считались добровольными помощниками администрации колонии (так называемый актив). После того как видео с банкета появилось в сети, им ожидаемо заинтересовались сотрудники прокуратуры.

Они [заключенные ИК-37] разделывали и употребляли в пищу копченого поросенка в непредусмотренном для этого месте, находились без разрешения администрации в общежитии, в котором не проживают Из сообщения региональной прокуратуры

В ходе прокурорской проверки в колонии выявили нарушения уголовно-исполнительного законодательства, которые администрации исправительного учреждения предписали устранить.

2018 год. Цапок-крабоед

В том же 2018 году вся Россия узнала о том, как в ИК-3 (Амурская область) отбывает свой 20-летний срок Вячеслав Цеповяз, осужденный участник банды Цапков — одной из самых жестоких в истории страны. Тогда в сеть попали фото трапезы осужденного: на снимках Цеповяз позировал с клешней камчатского краба, контейнером красной икры и шампуром шашлыка.

В ходе проверки Генпрокуратуры выяснилось, что Цеповяз, которого СМИ прозвали Цапком-крабоедом, питался исключительно деликатесами, на которые у него ежемесячно уходило по 60 тысяч рублей. В целом же содержание осужденного обходилось его семье в три миллиона рублей в год.

Осужденный Вячеслав Цеповяз

В какой-то момент Наталья Стришняя, жена Цеповяза, не выдержала таких трат и развелась с заключенным, а потом передала фотоснимки с его пиршествами журналистам.

Я ему [Цеповязу] перечисляла деньги. Он звонил мне, присылал номера банковских карт. Там, в Амурской области, был посредник, через него он покупал продукты Наталья Стришняя бывшая жена Вячеслава Цеповяза

Позже появились и другие любопытные свидетельства того, как Цеповяз отбывал свой срок — в том числе застолий, организованных в 2014-2018 годах. Фото и видео оттуда на своем YouTube-канале публиковал пользователь с ником Сергей Перин. На кадрах Цеповяз позировал с телефоном на мягких диванах, в том числе на свежем воздухе.

Особо опасный преступник несет тяжелое наказание, кушая пищу из ресторана, живя в индивидуальном бараке, проводя время с коллегами за беседой и спортом. Но вот вопрос: это и есть справедливое наказание? Пользователь YouTube с ником Сергей Перин

После страшного скандала Александр Радьков, который возглавлял Амурскую ИК-3 в 2018 году, был уволен, а в 2020 году пошел под суд по обвинению в превышении должностных полномочий. В итоге для него все закончилось судебным штрафом в размере 40 тысяч рублей.

А начальник УФСИН по Амурской области Олег Завьялов из-за истории с Цапком-крабоедом получил строгое дисциплинарное взыскание.

2018 год. Тосты под «Ленинград»

Еще один скандал, связанный с тюремными банкетами, в 2018 году разгорелся в ИК-2 Саратовской области (город Энгельс). 25 июля видео из колонии появилось в соцсетях: в потоке нецензурной брани с трудом можно было разобрать, что банкет был организован в честь празднования дня рождения одного из осужденных, входящих в актив.

Заключенные [на видео] говорят о том, что «никто, кроме них, на УДО не пойдет». Почему? А потому, что именно такие приближенные заключенные и выполняют все указания администрации, делают их «грязные делишки». И именно поэтому такие вот поблажки [в виде банкета] Маргарита Ростошинская правозащитница

На кадрах из ИК-2 несколько десятков заключенных в служебном помещении пели, играли на гитаре и слушали песни группы «Ленинград», клипы которой транслировались на висящем в комнате плазменном телевизоре. А еще осужденные произносили тосты, передавая друг другу кружку с загадочным содержимым.

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Судя по характерным призывам «бухать!», внутри нее вполне могло находиться спиртное. Однако проверка, проведенная прокуратурой Саратовской области, не выявила в ИК-2 нарушений.

2019 год. Застолье от братвы

28 апреля 2019 года в ИК-2 (Орловская область) был устроен большой банкет в честь Пасхи, одним из организаторов которого стал вор в законе Арсен Мкртчан (Ереванский), освободившийся годом ранее по болезни. Судя по кадрам, попавшим в сеть, столы с разнообразной едой накрыли в тюремном дворе, а перед началом застолья слово взял один из организаторов.

Здорово всем! В общем, [привет] от Арсена Ереванского, от братьев наших старших, от положенца Ромы Шамана, от братвы лагеря Один из организаторов банкета в ИК-2

Страница Readovka во «ВКонтакте»

Проверка ФСИН показала, что «сотрудники ИК-2 не контролируют то, что у них происходит». После проверки были уволены начальник колонии и его заместитель.

Сами по себе заключенные собрались, вышли, нарушают распорядок дня, передают приветы от воров, положенцев, и это проходит мимо офицеров этой колонии, мимо руководства. Это грубейшее нарушение и безалаберность сотрудников колонии Валерий Максименко в 2019 году — замдиректора ФСИН России

2020 год. Мусульманский банкет

В феврале 2020 года в сети появились фотографии, на которых около десяти мужчин, уроженцев Кавказа, сидят за достаточно скромным столом с пластиковой посудой, соками и нехитрыми закусками. Скандал разгорелся после того, как в одном из мужчин пользователи опознали бывшего замкомандира чеченского батальона «Север» Заура Дадаева.

Страница Ислама Ирона во «ВКонтакте»

На дату снимков — июль 2018 года — Дадаев отбывал 20-летний срок за расправу над политиком Борисом Немцовым в ИК-3 УФСИН по Иркутской области для бывших сотрудников правоохранительных органов. После недолгих разбирательств выяснилось, что фото действительно были сделаны в колонии, однако особых нарушений проверяющие не усмотрели.

Ничего запрещенного там [на снимках] я не увидел. Все это продается в тюремном ларьке. На столах нет никакой экзотики или деликатесов. Это вам не икра и крабы, как у Цеповяза. Меня смутило только, как сделаны снимки. На мобильник? Вот он запрещен Представитель ФСИН России

Правда, в конце концов из-за мусульманского банкета на зоне Дадаев все же попал в тюрьму. Проверка в ИК-3, где проходил банкет, длилась месяц. Как выяснилось, это мероприятие было одобрено заранее для празднования исламского праздника Ураза-байрам, причем на банкете не было запрещенных продуктов.

Однако накануне проверки Куйбышевский суд Иркутска удовлетворил ходатайство администрации колонии об ужесточении наказания Дадаеву как злостному нарушителю режима, заменив колонию строгого режима на тюремное заключение. Решение было обжаловано и не вступило в законную силу, когда в сети появились фотографии с банкета. В результате суд оставил перевод Дадаева в силе.