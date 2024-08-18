Не выходите ночью из дома и не ешьте яйца: приметы на 18 августа

По народному календарю сегодня Луков день, или Евстигней-житник. Уборка в это время уже подходила к концу, начинался сев озимых. Эту работу всегда выполняли молча, чтобы был хороший урожай. Наши предки верили, что на разговор может явится нечисть. Она поселится в поле и будет вредить.

Одним из самых вредных существ считался житный дед. По поверьям, он любит порядок, поэтому с утра обязательно проверяли, хорошо ли убрано поле. Иначе житный дед нашлет неприятности и урожая на следующий год не будет.

Также в этот день искали житную матку – стебель с 12 колосьями. Верили, что всю зиму его нужно бережно хранить подальше от чужих глаз, а весной закопать в поле. Тогда обязательно будет много хорошего зерна.

Хозяйки 18 августа делали хлеб из муки первого помола. Им угощали всех членов семьи, чтобы уберечь от неприятностей и болезней. Также убирали лук. Его заплетали в косы и вешали в избе сушиться. Считалось, что он отгоняет от жилья вредных насекомых.

Нельзя 18 августа: с кем-то чем-то делиться – отдашь свою удачу, оставлять на столе или на печи открытую посуду – нечисть в кувшин или горшок залезет, и люди начнут болеть, выходить ночью из дома – столкнешься с разгуливающим по улице злом. Также 18 августа не ели яйца и даже не добавляли их в тесто. Считалось, что в этот день из яиц может вылупиться нечистая сила. Попав в организм человека, она вызовет страшные болезни.

Наши предки верили – какая погода сегодня, такая будет и в декабре.

Именины сегодня отмечают Ефим, Иван, Ян, Максим, Дарья, Мария и Кристина.