Небоскребы Древнего мира: какие были выше 100 метров

Небоскрёбы Древнего мира: какие были выше 100 метров

В Древнем мире не было небоскребов, но высокие сооружения были. Одни из них строились для того, чтобы увековечить славу правителя, о назначении других ученые до сих пор спорят.

Пирамида Хеопса

Высота: 146 м

Время строительства: от 2540 г. до н.э. до 2850 г. до н.э. по разным оценкам

Место: Эль-Гиза, Египет

Пирамида Хеопса (полное имя фараона – Хнум-Хуфу) – единственное сохранившееся из «Семи чудес света». Её полное название – Ахет-Хуфу («Горизонт Хуфу»). Она была построена на холме и облицована белым известняком, сияющим на солнце персиковым цветом. Вершину венчал позолоченный камень – пирамидион. Вход был заделан большой гранитной плитой, которую не смог сдвинуть еще багдадский халиф Абдуллах Аль-Мамун, проделавший новый вход, по которому открыт путь в пирамиду и сегодня.

Вавилонский зиккурат Этеменанки

Высота: 91 м -102 м

Время строительства: XVIII век до н.э., реконструкция в VII веке до н.э.

Место: окраина города Эль-Хилла, Ирак

В переводе с шумерского, Этеменанки – «дом основания неба и земли» или «дом, где небеса сходятся с землею». Именно этот зиккурат чаще всего связывают с легендой о Вавилонской башне. Он существовал уже в XVIII веке до н.э. во время правления Хаммурапи, однако после этого башня-храм несколько раз заново перестраивалась после разрушений.

Последняя реконструкция сделала башню одним из самых высоких и грандиозных строений древнего мира. Зиккурат состоял из 7 ярусов, на последнем из которых располагался храм. Строительство было начато зодчим Арадахешшу при царе Асархаддоне, а достроен зиккурат был уже при Навуходоносоре II, через 100 лет.

Фаросский маяк

Высота: 135 м

Время строительства: III век до н. э.

Место: Александрия, Египет

Александрийский маяк всего за 5 лет был построен Сотратом Книдским на острове Фарос близ Александрии. Он состоял из трех мраморных башен: прямоугольной, восьмиугольной и цилиндрической. После его сооружения при первых Птолемеях Египет поистине стал страной построек-гигантов. Свет от маяка был виден на расстоянии больше 50 километров. Пережил два землетрясения в VII и XIV веке, после чего был окончательно разрушен. На остатках маяка мамлюкский султан воздвиг крепость в свою честь.

Ступа Канишки

Высота: от 128 до 168 м по разным оценкам

Время строительства: II век н.э.

Место: близ города Пешавар, Пакистан

Кушанское царство, основанное выходцами из Китая – восточными сарматами (юэчжами), стало «золотой серединой» древнего мира и в прямом (по богатству) и в переносном смысле. В нем получил распространение греко-буддизм, насыщенная эллинистической культурой восточная религия.

По описанию китайских путешественников, построенная в честь кушанского царя ступа превышала высоту 400 чи (128 м), наверху располагались золотые и серебряные зонты, а внутри – мощи Будды. Данные по размерам разнятся, однако ступа могла быть равна или превосходить по своей высоте пирамиду Хеопса. Со ступой связано много буддийских легенд и предсказаний. Была разрушена мусульманскими завоевателями еще в Средневековье и к настоящему моменту не сохранилась.